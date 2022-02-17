Подверженность людей диабету и другим болезням ученые связывают с состоянием психики

«психическое здоровье может играть определенную роль в заболеваемости диабетом – у людей, страдающих депрессией, вероятность его развития на 30% выше, чем у людей без депрессии».

«Люди, страдающие депрессией, имеют более высокий риск развития ишемической болезни сердца и аритмии».

«лечение депрессии может снизить риск кардиометаболических заболеваний».

Физические симптомы: движение или речь становятся медленнее, чем обычно, возникают необъяснимые боли, недостаток энергии, нарушение сна.

Психологические симптомы: постоянно плохое настроение, чувство безнадежности и беспомощности, низкая самооценка и отсутствие интереса, мотивации, интереса к вещам.

Социальные симптомы: избегание контактов с близкими, пренебрежение хобби, рабочими, семейными обязанностями.