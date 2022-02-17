Подверженность людей диабету и другим болезням ученые связывают с состоянием психики
Согласно новому исследованию, состояние психического здоровья людей, наличие депрессии определенным образом влияет на их подверженность диабету и другим болезням.
Диабет отличается тем, что уровень сахара в крови человека становится слишком высоким. Существует два типа диабета, тип 1 и тип 2. При типе 1 иммунная система организма атакует и разрушает клетки поджелудочной, вырабатывающие инсулин, в то время как при типе 2 организм не вырабатывает достаточного количества инсулина или клетки организма не реагируют на него.
На подверженность данному заболеванию влияют различные факторы, одним из них может быть состояние психики – об этом говорит новое исследование, проведенное специалистами Массачусетского университета (США). Проанализировав медицинские карты более 300 тысяч человек возрастом от 40 до 69 лет, ученые обнаружили, что
«психическое здоровье может играть определенную роль в заболеваемости диабетом – у людей, страдающих депрессией, вероятность его развития на 30% выше, чем у людей без депрессии».
Выводы исследователей опубликовал журнал Nature Cardiovassal Research. В его статье ученые утверждают, что уязвимая психика также может говорить о склонности к болезням сердца.
«Люди, страдающие депрессией, имеют более высокий риск развития ишемической болезни сердца и аритмии».
Ученые уточняют, что такая связь сильнее проявляется у женщин: у депрессивных женщин ишемическая болезнь сердца встречается чаще по сравнению с мужчинами.
По словам исследователей, механизм связи болезней и нарушенного состояния психики «не до конца понят», однако полученные данные свидетельствуют, что
«лечение депрессии может снизить риск кардиометаболических заболеваний».
Симптомы депрессии. По данным службы здравоохранения NHS, симптомы депрессии могут варьироваться от физических до социальных и психологических.
- Физические симптомы: движение или речь становятся медленнее, чем обычно, возникают необъяснимые боли, недостаток энергии, нарушение сна.
- Психологические симптомы: постоянно плохое настроение, чувство безнадежности и беспомощности, низкая самооценка и отсутствие интереса, мотивации, интереса к вещам.
- Социальные симптомы: избегание контактов с близкими, пренебрежение хобби, рабочими, семейными обязанностями.
Массачусетский университет (University of Massachusetts или UMass)
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