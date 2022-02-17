Омикрон: эти 13 симптомов обнаружены у «полностью привитых»
Омикрон сейчас отступает в Европе и США, но волна может снова набрать обороты благодаря BA.2 — родственнику основного варианта Омикрона. Вариант быстро распространился в странах, включая Данию, Филиппины и Южную Африку, за последние несколько недель. Лабораторное исследование BA.2 предполагает, что его быстрое восхождение, вероятно, является результатом того, что он более заразен, чем его родственник.
Это вызывает новые опасения по поводу способности этого варианта разрушать некоторые защитные механизмы иммунной системы вакцинированного населения. Основной вариант Омикрона оказался "хитрым", избегая внимания антител, вызванных вакцинацией.Это мутационное преимущество привело к сообщениям о появлении симптоматического COVID-19 среди полностью вакцинированного населения. Ряд симптомов Омикрона у полностью привитых перечислены в исследовании Норвежского института общественного здравоохранения (NIPH).
Всего у полностью привитых отмечались следующие симптомы Омикрона:
- Кашель
- Насморк/заложенный нос
- Усталость/вялость
- Больное горло
- Головная боль
- Боль в мышцах
- Высокая температура
- Чихание
- Уменьшенный запах
- Снижение аппетита
- Тяжелое дыхание
- Снижение вкуса
- Боль в животе
«Предварительные результаты нашего расследования вспышки показывают, что SARS-CoV-2 Omicron VOC легко передается среди полностью вакцинированных молодых людей и взрослых людей среднего возраста», — заключили исследователи.
Однако исследователи отмечают, что «учитывая конкретный контекст вспышки в условиях высокого риска передачи, выводы следует интерпретировать с осторожностью».
«Расследование продолжается для определения полного спектра болезни и ее продолжительности, факторов риска заражения и степени вторичной передачи».
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Norwegian Institute of Public Health (NIPH)
Здоровье
Норвежский институт общественного здравоохранения работает в области борьбы с инфекционными заболеваниями, психического и физического здоровья, медицины окружающей среды.
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