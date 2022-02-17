Омикрон: эти 13 симптомов обнаружены у «полностью привитых»

Кашель

Насморк/заложенный нос

Усталость/вялость

Больное горло

Головная боль

Боль в мышцах

Высокая температура

Чихание

Уменьшенный запах

Снижение аппетита

Тяжелое дыхание

Снижение вкуса

Боль в животе

«Предварительные результаты нашего расследования вспышки показывают, что SARS-CoV-2 Omicron VOC легко передается среди полностью вакцинированных молодых людей и взрослых людей среднего возраста», — заключили исследователи.

«Расследование продолжается для определения полного спектра болезни и ее продолжительности, факторов риска заражения и степени вторичной передачи».