Ковид: 9 симптомов, затрагивающих полностью вакцинированных, и 2 ранних признака

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Ковид: 9 симптомов, затрагивающих полностью вакцинированных, и 2 ранних признака

Омикрон стал доминирующим вариантом Covid. Во многом это было связано с его повышенной трансмиссивностью. Омикрон также вызывал беспокойство, поскольку смог избежать защиты, предоставляемой людям двумя дозами вакцины. 

Омикрон, как и другие формы Covid-19, имеет ряд симптомов. Исследование, проведенное в Норвегии, выявило наиболее распространенные симптомы Омикрона среди полностью привитых.

К ним относятся симптомы, которые можно найти при простуде.

Основные симптомы Омикрона:
  • Кашель
  • Насморк
  • Усталость
  • Боль в горле
  • Головная боль
  • Мышечная боль
  • Лихорадка
  • Чихание

Из этих симптомов наиболее распространенными были кашель, насморк и усталость, а наименее распространенными были чихание и лихорадка.

Другие ученые и эксперты в области общественного здравоохранения также добавили тошноту в список. Проблема с этим списком симптомов заключается в том, что, в отличие от ранних вариантов вируса, которые вызывали характерные красные флажки, такие как потеря вкуса и обоняния, эти симптомы очень похожи на обычную простуду.

Профессор Королевского колледжа Лондона Тим Спектор, который руководил исследованием ZOE Covid Symptom, сказал, что около половины новых простудных заболеваний, вероятно, были связаны с Covid-19. Помимо этих девяти симптомов варианта Омикрон, могут быть два ранних предупреждающих признака того, что у человека есть этот вариант.

Исследования показывают, что усталость и головокружение могут быть двумя признаками.

Омикрон может проявляться в виде боли, вызывающей слабость или боль в мышцах, нечеткость зрения, потерю аппетита или головные боли.

Ранее Медикфорум писал о том, как часто нужно чистить кишечник.
Тип Спектор (Tim Spector)
Тип Спектор (Tim Spector)
Здоровье
Британский врач и эпидемиолог, главный медицинский советник правительства Великобритании.
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