Ковид: 9 симптомов, затрагивающих полностью вакцинированных, и 2 ранних признака
Омикрон стал доминирующим вариантом Covid. Во многом это было связано с его повышенной трансмиссивностью. Омикрон также вызывал беспокойство, поскольку смог избежать защиты, предоставляемой людям двумя дозами вакцины.
Омикрон, как и другие формы Covid-19, имеет ряд симптомов. Исследование, проведенное в Норвегии, выявило наиболее распространенные симптомы Омикрона среди полностью привитых.
К ним относятся симптомы, которые можно найти при простуде.
Основные симптомы Омикрона:
- Кашель
- Насморк
- Усталость
- Боль в горле
- Головная боль
- Мышечная боль
- Лихорадка
- Чихание
Из этих симптомов наиболее распространенными были кашель, насморк и усталость, а наименее распространенными были чихание и лихорадка.
Другие ученые и эксперты в области общественного здравоохранения также добавили тошноту в список. Проблема с этим списком симптомов заключается в том, что, в отличие от ранних вариантов вируса, которые вызывали характерные красные флажки, такие как потеря вкуса и обоняния, эти симптомы очень похожи на обычную простуду.
Профессор Королевского колледжа Лондона Тим Спектор, который руководил исследованием ZOE Covid Symptom, сказал, что около половины новых простудных заболеваний, вероятно, были связаны с Covid-19. Помимо этих девяти симптомов варианта Омикрон, могут быть два ранних предупреждающих признака того, что у человека есть этот вариант.
Исследования показывают, что усталость и головокружение могут быть двумя признаками.
Омикрон может проявляться в виде боли, вызывающей слабость или боль в мышцах, нечеткость зрения, потерю аппетита или головные боли.
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Тип Спектор (Tim Spector)
Здоровье
Британский врач и эпидемиолог, главный медицинский советник правительства Великобритании.
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