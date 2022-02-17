Кардиолог Кореневич советует отказаться от одного продукта «раз и навсегда»

«Спреды производят из молочного жира и растительных масел, иногда с добавлением различных ингредиентов. Это абсолютно точно не полезно. Эти спреды – по сути, трансжиры, которые более опасны, чем сливочное масло», - предупредила кардиолог в своем выступлении.

Кардиолог Анна Кореневич советует россиянам не употреблять в пищу такой продукт, как спред. Производители спредов презентуют их как заменители сливочного масла, содержащие значительно меньше жира. Обычно жирность подобных заменителей колеблется в районе 40 процентов, почти вдвое ниже, чем в сливочном масле. Таким образом спреды могут показаться более полезными для людей с сосудистыми проблемами, высоким холестерином.Но в действительности это не так, констатирует кардиолог. Анна Кореневич отмечает, что спреды и другие «аналоги» сливочного масла могут содержать опасные для здоровья трансжиры.Кореневич добавила, что полезнее съесть маленький кусочек сливочного масла с натуральным составом, чем любой его заменитель. Спред или маргарин – это продукт, который должен быть исключен из питания, говорит врач – «раз и навсегда».Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что специалисты называют брокколи одним из лучших продуктов для снижения давления и защиты от инсульта.