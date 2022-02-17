Повышенный холестерин: признак, который важно замечать при сравнении ног

«если одна из ваших ног выглядит или ощущается иначе, чем другая, эта аномалия может быть связана с сужением артерий из-за повышенного количества холестерина».

«При заболевании периферических артерий холод в голени или стопе одной ноги может ощущаться явственнее по сравнению с другой ногой», - предупреждают специалисты.