Повышенный холестерин: признак, который важно замечать при сравнении ног
Один из признаков того, что кровеносные артерии закупорены холестерином, может быть очевиден при сравнении обеих ног, подсказывают врачи.
Высокий уровень холестерина означает, что стенки артерий покрываются жировыми отложениями, вызывающими их сужение и, как результат этого, замедление кровотока. Опасным последствием данного процесса является высокий риск сердечного приступа – вот почему важно уметь замечать возможные симптомы повышенного холестерина.
Однако один ранний признак проблемы можно увидеть при сравнении ног – конкретно голеней. По словам врачей Клиники Майо,
«если одна из ваших ног выглядит или ощущается иначе, чем другая, эта аномалия может быть связана с сужением артерий из-за повышенного количества холестерина».
Например, уточняют медики, если одна нога холоднее другой, это может свидетельствовать о ЗПА, заболевании периферических артерий, которое нередко развивается при имеющихся излишках холестерина. В случае ЗПА конечности не получают достаточного притока крови, что может вызывать появление некоторых состояний, негативных симптомов. В их числе – боль, возникающая в ногах при ходьбе и заставляющая человека периодически останавливаться, чтобы пережидать болезненные приступы, или заметная разница в температуре обеих ног.
«При заболевании периферических артерий холод в голени или стопе одной ноги может ощущаться явственнее по сравнению с другой ногой», - предупреждают специалисты.
Другие симптомы повышенного холестерина, которые можно заметить на ногах, – блестящая кожа, слишком медленно растущие ногти, необычайно долгое заживление кожи при порезах, других повреждениях.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что учеными была названа распространенная причина опасного скопления жира в сосудах.
Клиника Майо (Mayo Clinic)
Здоровье
один из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира, расположенный в США
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