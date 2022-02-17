Ученые назвали распространенную причину опасного скопления жира в сосудах

«это отсутствие необходимого объема физической активности или малоподвижный образ жизни, когда человек не двигается в течение длительного периода времени на протяжении дня».

«Отсутствие движения способствует более активному накоплению жирового материала в кровеносных сосудах, которые несут кровь к органам тела. Если это происходит с артериями, доставляющими кровь к сердцу, они повреждаются и закупориваются, это может привести к сердечному приступу. Если с артериями, которые несут кровь к мозгу, то к инсульту», - напоминают врачи.