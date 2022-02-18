Высокий холестерин: тонкие изменения кожи могут быть симптомом «тихого убийцы»
Высокий уровень холестерина затрагивает примерно 39 процентов взрослых в развитых странах, но это состояние часто остается незамеченным из-за отсутствия экстремальных симптомов. Но есть некоторые тонкие симптомы, которые могут быть признаком того, что «нездоровый уровень холестерина» начинает расти.
Если не лечить, высокий уровень нездорового холестерина может привести к фатальным состояниям, таким как болезни сердца или инсульты. Хотя признаки высокого уровня холестерина бывает трудно обнаружить, дерматологи отмечают, что некоторые люди замечают изменения на коже.
По данным Американской академии дерматологической ассоциации (AAD), образование небольших желтых или оранжевых наростов может быть предупреждающим знаком.
Эти наросты, известные как xanthelasma palpebrarum, могут быть признаком высокого уровня холестерина. Обычно эти наросты безболезненны, но они могут указывать на потенциально фатальные уровни липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), также называемых «плохим жиром».
Чаще всего они образуются вокруг глаз, например, в уголках глаз или на веках. Они также могут образовываться на задней части голеней или даже на линии ваших ладоней.
Xanthelasma palpebrarum не всегда напрямую связаны с высоким уровнем холестерина, поэтому, если вас беспокоят изменения кожи, важно посетить своего врача общей практики.
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Американской академии дерматологической ассоциации (AAD)
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