Эксперт назвала преимущества "взрослой молочки" для детей

«️Если вы покупаете молоко, творог, кефир не у бабушки на рынке или на обочине, не едите их несмотря на истёкший срок годности, то молочные продукты для взрослых безопасны и для детей начиная с прикорма», — говорит нутрициолог.

По словам специалиста, маркировка на продуктах питания часто не отражается реальные «можно» и «нельзя». Так, на товарах молочного производства часто отмечается, что их употребление допустимо начиная с трехлетнего возраста.Как объяснила эксперт, «взрослые» молочные продукты обладают сразу несколькими достоинствами. Прежде всего, это удобство: если родители регулярно употребляют такую пищу, то проще поделиться ею с ребенком, чем приобретать отдельную упаковки с отметкой «для детей».Помимо этого, одна еда для всей семьи подразумевает развитие доверительных отношений между детьми и родителями: ребенок видит, что ему предлагают ту же пищу, которую едят остальные.Еще одно преимущество — широкая доступность «взрослых» продуктов, так как они продаются повсеместно, в отличие от «детских», которые не всегда можно приобрести в ближайшем магазине.