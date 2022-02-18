Эксперт назвала преимущества "взрослой молочки" для детей
Нутрициолог Александра Ситнова рассказала, можно ли детям употреблять молочные продукты для взрослых.
По словам специалиста, маркировка на продуктах питания часто не отражается реальные «можно» и «нельзя». Так, на товарах молочного производства часто отмечается, что их употребление допустимо начиная с трехлетнего возраста.
«️Если вы покупаете молоко, творог, кефир не у бабушки на рынке или на обочине, не едите их несмотря на истёкший срок годности, то молочные продукты для взрослых безопасны и для детей начиная с прикорма», — говорит нутрициолог.
Как объяснила эксперт, «взрослые» молочные продукты обладают сразу несколькими достоинствами. Прежде всего, это удобство: если родители регулярно употребляют такую пищу, то проще поделиться ею с ребенком, чем приобретать отдельную упаковки с отметкой «для детей».
Помимо этого, одна еда для всей семьи подразумевает развитие доверительных отношений между детьми и родителями: ребенок видит, что ему предлагают ту же пищу, которую едят остальные.
Еще одно преимущество — широкая доступность «взрослых» продуктов, так как они продаются повсеместно, в отличие от «детских», которые не всегда можно приобрести в ближайшем магазине.
Александра Ситнова
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Нутрициолог
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