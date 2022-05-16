Домашний тест на инсулинорезистентность: диагностируем себя сами

«По сути, инсулин открывает дверь в клетку для глюкозы. Но так бывает не всегда. В ряде случаев инсулин не может открыть эту дверь. Поджелудочная железа увеличивает уровень инсулина ещё больше, но двери в клетках остаются все равно закрытыми. Это и есть инсулинорезистентность», — объясняет специалист.

Про гормон инсулин слышали все. Его производит поджелудочная железа. Без инсулина глюкоза, которую мы потребляем с продуктами питания, не попадет в клетки. Соответственно, клетки останутся без топлива-энергии.Поставить точный диагноз, естественно, может только доктор. Но по некоторым косвенным симптомам мы можем диагностировать себя предварительно сами.В первую очередь, это объем нашей талии. У женщин он не должен превышать 80 см, у мужчин 95 см. Все, что больше, может говорить об инсулинорезистентности.Еще один частый признак — большое количество папиллом по всему телу (в результате чрезмерного бесконтрольного деления клеток), акне (за исключением подросткового периода), потемнение кожи на некоторых участках тела. Чаще всего это зона шеи, паха, подмышечных впадин.Постоянное желание перекусить в течение дня, отеки, бессонница, сложности с засыпанием, ночные судороги в конечностях, повышенный рост волос на лице у женщин, чувство усталости и раздражительность — все это признаки скрытой инсулинорезистентности.Чем больше признаков обнаружили у себя, тем выше вероятность того, что диагноз подтвердится. Сдаем натощак глюкозу в плазме, инсулин, гликированый гемоглобин и мочевую кислоту.