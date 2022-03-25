Эндокринолог ответила на самые популярные вопросы про инсулинорезистентность

Врач-эндокринолог Наталья Либеранская дала ответы на наиболее распространенные вопросы на тему инсулинорезистентности.







Сразу стоит определиться, что такое инсулинорезистентность. Это состояние организма, при котором клетки теряют чувствительность к инсулину.





«Этот гормон крайне необходим для поступления глюкозы в клетку. Нет глюкозы — нет энергии», — объясняет врач





Как понять, что у меня инсулинорезистентность?



На протяжении жизни с инсулинорезистентностью сталкиваются все: в подростковом возрасте или во время беременности. Тревогу нужно бить, когда нечувствительность клеток к инсулину приобретает патологический характер. Такое состояние может спровоцировать развитие целого ряда заболеваний, ускорить старение организма.



Какой анализ нужно сдать, чтобы диагностировать инсулинорезистентность?



Одного конкретного анализа нет. Есть совокупность жалоб и клинических проявлений: избыток жировой ткани (при этом вес может быть нормальным), постоянная слабость, усталость, тяга к сладкому, пигментация (потемнение) кожи в подмышечных впадинах, на локтях, папиломы.





Инсулинорезистентность может вызывать артериальную гипертензию, нарушения в работе репродуктивной системы, отсутствие овуляции, чрезмерный рост волос на теле, акне.





Для уточнения диагноза можно пройти лабораторные исследования: индекс НОМА (должен быть не выше 2,7), антимюллеров гормон, (показатель выше 7 нг/мл говорит об отклонении), анализ на витамин D и половые гормоны.





Это целый комплекс мер, которые пропишет доктор. В качестве профилактики откажитесь от сладкого, сократите количество углеводов в рационе, перейдите на двухразовое питание или используйте схемы интервального голодания, это поможет уменьшить скачки инсулина.