Соотношение имеет значение: названы риски избытка омега-6 в рационе

«Такой рацион постоянно стимулирует иммунную систему запуская воспалительные и аутоиммунные заболевания», — предупреждает специалист.

️долгое заживление ран и синяков;

усиленная ломкость ногтей и волос;

сухость и блеклость волос;

️сухость кожи головы, стоп и ладоней, регулярное появление перхоти;

эмоциональная нестабильность, раздражительность, ️депрессивные мысли, проблемы с памятью;

сухость в глазах;

️частые позывы к мочеиспусканию ️и постоянное чувство жажды;

️у детей — синдром дефицита внимания.

По словам эксперта, крайне важно употреблять в пищу омега-6 и омега-3 в правильном соотношении — 4:1. Однако, согласно статистическим данным в большинстве случаев, количество первых в рационе имеет двадцатикратное превосходство, то есть пропорции омега-6 и 3 составляют 20:1, соответственно.Так, чрезмерное употребление омега-6 может стать причиной развития атеросклероза, артрита, заболеваний сосудов, роста опухолей, аллергии, неврологических нарушений, в том числе болезнь Альцгеймера. Для детского организма избыток вещества опасен отклонениями в развитии и поведении, ухудшением памяти и мышления, частыми кожные проблемы.Определить дисбаланс жирных кислот можно по нескольким признакам: