Соотношение имеет значение: названы риски избытка омега-6 в рационе
Тренер Марина Бутманова рассказала, в чем риски нарушения баланса омега-6 и омега-3.
По словам эксперта, крайне важно употреблять в пищу омега-6 и омега-3 в правильном соотношении — 4:1. Однако, согласно статистическим данным в большинстве случаев, количество первых в рационе имеет двадцатикратное превосходство, то есть пропорции омега-6 и 3 составляют 20:1, соответственно.
«Такой рацион постоянно стимулирует иммунную систему запуская воспалительные и аутоиммунные заболевания», — предупреждает специалист.
Так, чрезмерное употребление омега-6 может стать причиной развития атеросклероза, артрита, заболеваний сосудов, роста опухолей, аллергии, неврологических нарушений, в том числе болезнь Альцгеймера. Для детского организма избыток вещества опасен отклонениями в развитии и поведении, ухудшением памяти и мышления, частыми кожные проблемы.
Определить дисбаланс жирных кислот можно по нескольким признакам:
- ️долгое заживление ран и синяков;
- усиленная ломкость ногтей и волос;
- сухость и блеклость волос;
- ️сухость кожи головы, стоп и ладоней, регулярное появление перхоти;
- эмоциональная нестабильность, раздражительность, ️депрессивные мысли, проблемы с памятью;
- сухость в глазах;
- ️частые позывы к мочеиспусканию ️и постоянное чувство жажды;
- ️у детей — синдром дефицита внимания.
Марина Бутманова
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