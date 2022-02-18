Соотношение имеет значение: названы риски избытка омега-6 в рационе

0 Фото: Pixabay
Рыбий жир в капсулах

Тренер Марина Бутманова  рассказала, в чем риски нарушения баланса омега-6 и омега-3.

По словам эксперта, крайне важно употреблять в пищу омега-6 и омега-3 в правильном соотношении — 4:1. Однако, согласно статистическим данным в большинстве случаев, количество первых в рационе имеет двадцатикратное превосходство, то есть пропорции омега-6 и 3 составляют 20:1, соответственно.

«Такой рацион постоянно стимулирует иммунную систему запуская воспалительные и аутоиммунные заболевания», — предупреждает специалист.

Так, чрезмерное употребление омега-6 может стать причиной развития атеросклероза, артрита, заболеваний сосудов, роста опухолей, аллергии, неврологических нарушений, в том числе болезнь Альцгеймера. Для детского организма избыток вещества опасен отклонениями в развитии и поведении, ухудшением памяти и мышления, частыми кожные проблемы.

Определить дисбаланс жирных кислот можно по нескольким признакам:

  • ️долгое заживление ран и синяков;
  • усиленная ломкость ногтей и волос;
  • сухость и блеклость волос;
  • ️сухость кожи головы, стоп и ладоней, регулярное появление перхоти;
  • эмоциональная нестабильность, раздражительность, ️депрессивные мысли, проблемы с памятью;
  • сухость в глазах;
  • ️частые позывы к мочеиспусканию ️и постоянное чувство жажды;
  • ️у детей — синдром дефицита внимания.
Марина Бутманова
Марина Бутманова
Здоровье
Тренер по пилатесу
Теги : Марина Бутманова, жирные кислоты, баланс