Возраст после 60: врачи называют ошибки, опасные для здоровья и жизни
Если вам исполнилось 60 лет и впереди еще много планов, вот что, по мнению экспертов, вам следует прекратить делать.
Сидячий образ жизни. Малоподвижный образ жизни врачи называют одной из самых серьезных в своих последствиях ошибок, опасных для здоровья и жизни. Недостаток движения по мнению ученых является основным фактором риска заболеваний, которые часто возникают в возрасте после 60 лет – слабоумия, сахарного диабета, рака, сердечного приступа и инсульта. Хорошая новость в том, что даже не очень значительная активность может иметь большое значение для вашего здоровья, и никогда не поздно начинать делать упражнения. Таково резюме исследования, опубликованного на этой неделе итальянскими учеными из Университета Триеста. Согласно их данным, всего 20 минут ежедневных упражнений от умеренной до высокой интенсивности достаточно, чтобы отсрочить сердечные заболевания у людей старше 70 лет.
Спокойное отношение к растущему весу. Статистически больше 40% женщин старше 65 лет проявляют симптомы ожирения, и многие в этом возрасте считают, что полнота с годами является неизбежным фактором. Однако увеличение массы тела повышает риск ряда серьезных заболеваний, включая болезни сердца, гипертонию, диабет, рак, деменцию. Если вы не обращаете внимания, килограммы могут ползти вверх. Специалисты рекомендуют регулярно заниматься спортом и придерживаться здорового рациона, чтобы поддерживать нормальный вес.
Социальная изоляция. Многие люди с возрастом перестают поддерживать социальные контакты, и это также является ошибкой. По данным нескольких исследований, одиночество напрягает организм и ослабляет иммунную систему, поскольку способствует инертности мозга, лишая его необходимости выполнять некоторые задачи, а также содействует появлению нездоровых привычек. Жизнь по принципу социальной обособленности увеличивает риск серьезных заболеваний, включая болезни сердца и деменцию.
Злоупотребление алкоголем. Пьянство среди людей возрастной группы 60+ процветает, особенно к нему тяготеют женщины. Между тем, ученые предупреждают, что организм пожилых людей более чувствителен к алкоголю: выпитое спиртное дольше расщепляется, состояние опьянения дольше держится, что делает риск несчастных случаев или падений более весомым. Токсическое воздействие алкоголя у пожилых усугубляется возрастными изменениями, происходящими в головном мозге. Как следствие, быстрее развиваются психоорганические заболевания. Кроме того, алкоголизация значительно увеличивает подверженность циррозу печени и ее раку, а также раку других органов (например, пищеварительного тракта, предстательной железы).
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что определенный признак, связанный с изменением внешности, может сигналить об упадке мозга и наступлении деменции.
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