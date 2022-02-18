Детская бессонница часто становится взрослой
Страдающие от нарушений сна дети имеют очень высокий риск тех же самых проблем с ночным отдыхом и во взрослом возрасте. К такому выводу пришли ученые из Университета Пенсильвании.
43% страдающих бессонницей детей в возрасте от 15 до 20 лет продолжают испытывать те же самые проблемы и в возрасте от 20 до 30. Детская бессонница почти в три раза увеличивает вероятность того, что и во взрослом возрасте у этого человека будут проблемы со сном. Авторы исследования считают данную пропорцию намного более высокой, чем она оценивалось ранее. При этом надо учесть и тот факт, что детская бессонница не является редкостью.
Приблизительно от 20% до 25% детей школьного возраста имеют какие-либо проявления бессонницы, к которым относятся серьезные проблемы с погружением в сон или с качеством сна. В подростковом возрасте эта пропорция увеличивается до 35-40%. Существует масса причин детской и подростковой бессонницы, но генетика вовсе не доминирует. Чаще всего бессонница провоцируется поведенческими факторами или окружающей средой. Например, увлечением гаджетами, социальными сетями, стрессом в учёбе и личной жизни.
Также на бессонницу влияют проблемы с желудочно-кишечным трактом или головные боли, скандалы дома, бедность семьи, какие-либо проявления дискриминации. Большинство из этих факторов являются устраняем ими, чего не скажешь про наследственность. А значит, необходимо прикладывать больше усилий к тому, чтобы дети и подростки полноценно высыпались, так как это имеет огромное значение для их последующего здоровья, что и подтвердило нынешнее исследование. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Пенсильвании
Здоровье
частный исследовательский университет США, расположенный в Филадельфии (штат Пенсильвания)
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