Синтетическое постельное белье может привести к астме
Табачный дым, пыльца, плесень, пыль, перхоть домашних животных и вредные газы могут спровоцировать или усугубить симптомы астмы. Недавнее исследование определяет наиболее значимых виновников.
Пассивное курение, синтетические подушки или одеяла, а также газовое отопление в вашем доме являются наиболее часто выявляемыми триггерами самых высоких показателей заболеваемости астмой в доме. Предотвращение этих распространенных факторов окружающей среды в быту могло бы лучше контролировать астму.
"Мы изучили доказательства, основанные на исследованиях, проведенных в Австралии, для определения существенных семейных факторов окружающей среды, связанных с астмой. Объединенные данные подтверждают, что пассивное курение, синтетические постельные принадлежности и газовое отопление в домашних хозяйствах являются важными факторами, вызывающими симптомы астмы", - пишут авторы исследования.
Наиболее часто упоминаемым бытовым триггером было постельное белье из ненатуральных волокон, таких как микрофибра, нейлон или акриловые материалы. Синтетические постельные принадлежности имеют более высокий уровень аллергенов клещей домашней пыли, чем пуховые постельные принадлежности. Они также увеличивают воздействие летучих органических химических веществ.
"Наше исследование показывает важность акцентирования внимания на предотвращении некоторых общих факторов семейной среды для предотвращения симптомов астмы", - сказал один из авторов исследования, профессор Питер Слай.
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Питер Слай (Peter Sly)
Здоровье
Профессор, доктор медицины в The University of Queensland (Австралия).
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