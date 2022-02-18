Синтетическое постельное белье может привести к астме

"Мы изучили доказательства, основанные на исследованиях, проведенных в Австралии, для определения существенных семейных факторов окружающей среды, связанных с астмой. Объединенные данные подтверждают, что пассивное курение, синтетические постельные принадлежности и газовое отопление в домашних хозяйствах являются важными факторами, вызывающими симптомы астмы", - пишут авторы исследования.



"Наше исследование показывает важность акцентирования внимания на предотвращении некоторых общих факторов семейной среды для предотвращения симптомов астмы", - сказал один из авторов исследования, профессор Питер Слай.