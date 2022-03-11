Неалкогольная жировая болезнь печени: симптомом может быть необъяснимая потеря веса
Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) – это термин, обозначающий ряд состояний, вызванных накоплением жира в печени.
На ранней стадии НАЖБП обычно не причиняет вреда, но когда ожирение печени прогрессирует и состояние органа ухудшается, может произойти серьезное повреждение вплоть до развития цирроза. Высокий уровень жира в печени также связан с повышенным риском серьезных проблем со здоровьем, таких как диабет, высокое кровяное давление, заболевания почек.
Медицинские работники не знают точной причины неалкогольной жировой болезни печени. Но известно, что к НАЖБП бывают склонны люди, у которых наблюдается ожирение, резистентность к инсулину, метаболический синдром, диабет 2 типа, высокий уровень холестерина и триглицеридов.
Симптомы НАЖБП. Они включают следующие состояния.
- Сильная усталость.
- Боль в правой верхней части живота.
- Слабость.
- Пожелтение кожи или глаз (желтуха).
- Появление паукообразных кровеносных сосудов на коже.
- Длительный зуд.
- Потеря веса.
Медики настоятельно рекомендуют вести здоровый образ жизни, чтобы избежать опасного ожирения печени. На этом пути важны регулярные физические упражнения, здоровое питание, контроль веса, отказ от курения. НАЖБП не вызывается алкоголем, но употребление спиртного может усугубить ее. Поэтому рекомендуется сокращать или прекращать употреблять алкогольные напитки.
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