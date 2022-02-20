Онкология: этот популярный продукт может увеличить риск рака на 18% - сократите потребление
Согласно статье 2020 года доказательства связи красного или обработанного мяса с колоректальным раком «поразительны». Колоректальный рак является третьим наиболее распространенным видом рака в мире. Он начинается в толстой или прямой кишке.
«Экологический анализ показывает поразительную положительную корреляцию между потреблением мяса и заболеваемостью колоректальным раком», - пишут исследователи.
По данным метаанализа сообщается об увеличении риска на 17 процентов на каждые 50 г ежедневного увеличения потребления обработанного мяса и на 18 процентов на каждые 100 г увеличения потребления красного мяса.
Этот осуждающий вывод частично лег в основу решения Международного агентства по изучению рака (IARC) — специализированного онкологического агентства Всемирной организации здравоохранения — классифицировать переработанное мясо как канцерогенное для человека, а необработанное красное мясо — как вероятно канцерогенное.
Химические вещества, используемые для сохранения переработанного мяса, такие как нитраты, могут увеличить воздействие на кишечник мутагенных N-нитрозосоединений. Эти соединения являются сильными канцерогенами, вызывающими рак. Как в переработанном, так и в необработанном красном мясе также содержится гемовое железо, которое увеличивает образование N-нитрозосоединений.
Переработанное мясо — это любое мясо, которое было обработано для сохранения и/или придания вкуса, например, бекон, салями, сосиски, мясные консервы или куриные наггетсы.
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International Agency for Research on Cancer
Здоровье
Международное агентство по изучению рака — международная научно-исследовательская организация, часть Всемирной организации здравоохранения — одного из специализированных учреждений Организации Объединённых Наций.
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