Повышенное давление: кардиолог объясняет, как стресс приводит к появлению гипертонии

«Есть много факторов, способствующих повышенному кровяному давлению, и стресс – один из них. Существуют различные виды стресса, которые влияют на показания артериального давления, и то, как вы справляетесь со стрессом, может определять его воздействие на здоровье в целом», - сообщила медик.

«Хронический стресс заставляет тело выделять гормон кортизол, который увеличивает уровень сахара в кровотоке и повреждает кровеносные сосуды, вызывает воспаление», - объясняет кардиолог.

«В стрессе люди часто следуют нездоровым привычкам, таким как курение, употребление пищи с высоким содержанием жира или сахара, большого количества алкоголя, отсутствие физической активности – всему тому, что подрывает здоровье системы кровообращения».