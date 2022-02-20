Повышенное давление: кардиолог объясняет, как стресс приводит к появлению гипертонии
Стресс в обычной жизни неизбежен, но некоторые его виды, влияют на состояние артериального давления, и то, как человек справляется со стрессом, может влиять на общее здоровье.
Когда-то гипертония считалась «болезнью стариков», но теперь проблема повышенного давления является распространенным явлением среди людей среднего возраста и все чаще диагностируется у 25-летних. В определенной cстепени объясняет этот тренд подверженность современных людей стрессу. Хотя стресс в некотором смысле неизбежен в реальном существовании, перенапряжение может негативно воздействовать на работу сердца и показатели артериального давления, – об этом рассказала ви интервью Регина Гиблин, старшая медсестра-кардиолог Британского фонда сердца.
«Есть много факторов, способствующих повышенному кровяному давлению, и стресс – один из них. Существуют различные виды стресса, которые влияют на показания артериального давления, и то, как вы справляетесь со стрессом, может определять его воздействие на здоровье в целом», - сообщила медик.
По словам Гиблин, время от времени стрессу подвергаются все здоровые люди – кровяное давление в такие моменты повышается на некоторое время. Когда период напряжения (острого стресса) проходит, кровяное давление приходит в норму. Однако длительный стресс может приводить к стойкому повышенному давлению и развитию гипертонии, способной со временем повреждать артерии и сердце. Такие повреждения усиливают подверженность человека сердечному приступу и инсульту.
«Хронический стресс заставляет тело выделять гормон кортизол, который увеличивает уровень сахара в кровотоке и повреждает кровеносные сосуды, вызывает воспаление», - объясняет кардиолог.
Специалист отметила, что иногда в жизни случаются события, которые невозможно контролировать. Испытывая в таких ситуациях стресс, следует поговорить с кем-нибудь о своих переживаниях. Хотя стресс бывает неизбежным, вы можете контролировать свои способы преодоления стресса и придерживаться более здорового поведения, подчеркнула Гиблин.
«В стрессе люди часто следуют нездоровым привычкам, таким как курение, употребление пищи с высоким содержанием жира или сахара, большого количества алкоголя, отсутствие физической активности – всему тому, что подрывает здоровье системы кровообращения».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что частота сердцебиения связана с подверженностью человека ранней смерти.
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