Кардиолог Васильева: при каком давлении нужно обращаться к врачу

«обратиться к врачу нужно, если при измерении артериального давления в покое появляются цифры выше 130 на 80».

«Иногда при повышении артериального давления может возникать головная боль, но потом организм привыкает и перестает реагировать, хотя опасность осложнений остается», - предупредила Елена Васильева.