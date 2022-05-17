Кардиолог Васильева: при каком давлении нужно обращаться к врачу
По словам кардиолога Елены Васильевой, повышенные показатели артериального давления в состоянии покоя являются серьезным поводом для обращения к врачу.
Кардиолог сообщила в интервью, что
«обратиться к врачу нужно, если при измерении артериального давления в покое появляются цифры выше 130 на 80».
Васильева уточнила, что такие показатели АД могут говорить об имеющейся артериальной гипертензии, повышающей риск опасных для жизни осложнений – инфаркта миокарда, нарушения мозгового кровообращения и инсульта. Также кардиолог отметила, что повышенное давление и гипертония могут не иметь внешних симптомов, привлекающих внимание.
«Иногда при повышении артериального давления может возникать головная боль, но потом организм привыкает и перестает реагировать, хотя опасность осложнений остается», - предупредила Елена Васильева.
Врач посоветовала всем, кто столкнулся с высокими цифрами давления на тонометре, ограничивать количество потребляемой соли. Медик добавила, что в тех случаях, когда проблема повышенного давления возникает после перенесенной болезни, также нужно обязательно обратиться к специалистам, пройти обследование.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие межпозвоночные грыжи, по мнению врачей, являются наиболее опасными.
Елена Васильева
Здоровье
главный внештатный специалист – кардиолог Департамента здравоохранения
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