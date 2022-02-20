Как заметить у себя гипертонию: изменения с глазами, которые возникают из-за высокого давления
Предупреждающим признаком гипертонии могут быть некоторые изменения с глазами, например, в них может возникать кровоизлияние из-за лопнувшего сосуда.
Высокое кровяное давление или гипертонию часто называют «тихим убийцей» из-за отсутствия явных внешних симптомов. Однако в некоторых случаях из-за высокого давления могут возникать изменения с глазами, и иногда это оказывается единственным видимым проявлением заболевания.
Врачи объясняют, что кровеносные сосуды в сетчатке глаз в результате повышенного давления становятся «немного более жесткими и затвердевшими», могут давить друг на друга. Некоторые кровеносные сосуды начинают повреждать и «протекать» – это может вызвать целый ряд проблем со зрением.
Затуманенное зрение. Оно может быть одним из значительных изменений, которые могут заметить люди с гипертонией. Также при этом учащаются головные боли.
Кровоизлияние в глазах. В некоторых случаях заметным внешне изменением с глазами, возникающим из-за высокого давления становятся лопнувшие кровеносные сосуды. Происходящее при этом кровоизлияние часто проявляется как красное пятно на белой части глаза, известное как склера. Медики предупреждают, что лопнувшие кровеносные сосуды в глазах могут не влиять на качество зрения и не вызывать боли.
В целом, подчеркивают медики, определять проблему имеющегося повышенного давления следует, не дожидаясь появления внешних признаков. Чтобы своевременно заметить у себя гипертонию, следует время орт времени проверять показатели своего артериального давления, – в особенности, если вы приблизились к 400летю своей жизни или уже перешагнули этот рубеж.
К наиболее распространенным признакам гипертонии относятся слабость, эпизоды потери баланса и головокружения, головная боль, снижение работоспособности.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, каким образом стресс может обусловливать возникновение гипертонии.
Национальная служба здравоохранения Великобритании (англ. National Health Service, NHS)
Здоровье
совокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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