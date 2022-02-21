Директор Dementia UK Х. Хайо: проблемы с выполнением этих задач являются признаком деменции
Хильда Хайо, генеральный директор Dementia UK, объяснила, что деменция — это общий термин для ряда состояний, влияющих на мозг, которые со временем ухудшаются.
"Существует более 200 различных типов и причин слабоумия, и все они могут проявляться по-разному и могут быть сложными для обнаружения на ранних стадиях. Однако общие симптомы слабоумия включают в себя проблемы с концентрацией внимания, изменения в кратковременной памяти и изменения в способностях к повседневной жизни. При некоторых деменциях, поражающих людей в возрасте до 65 лет, изменения в основном касаются личности, социального поведения, эмоций, речи и понимания, а также потери интереса к повседневной деятельности".
Все это может оказать существенное влияние на повседневную жизнь, влияя на способность людей выполнять задачи, которые раньше были для них "второй натурой".
Она объяснила, что это может включать в себя одевание, ввод пин-кода в банкомате и блуждание в когда-то знакомых местах.
Когда затрагиваются личность, социальное поведение и эмоции, это может привести к изменениям в отношениях, трудностям с работой и социальными связями. Если у кого-то проявляются эти симптомы, важно как можно скорее посетить врача общей практики. Он может исключить любые другие заболевания и при необходимости организовать дальнейшее тестирование.
«От деменции нет лекарства, но раннее обнаружение признаков может позволить человеку планировать свое будущее и искать соответствующую поддержку», - сказал эксперт.
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Хильда Хайо (Hilda Hayo)
Здоровье
Главный исполнительный директор Dementia UK с 2013 года.
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