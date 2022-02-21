Директор Dementia UK Х. Хайо: проблемы с выполнением этих задач являются признаком деменции

"Существует более 200 различных типов и причин слабоумия, и все они могут проявляться по-разному и могут быть сложными для обнаружения на ранних стадиях. Однако общие симптомы слабоумия включают в себя проблемы с концентрацией внимания, изменения в кратковременной памяти и изменения в способностях к повседневной жизни. При некоторых деменциях, поражающих людей в возрасте до 65 лет, изменения в основном касаются личности, социального поведения, эмоций, речи и понимания, а также потери интереса к повседневной деятельности".

«От деменции нет лекарства, но раннее обнаружение признаков может позволить человеку планировать свое будущее и искать соответствующую поддержку», - сказал эксперт.