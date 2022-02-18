Врач Обложко перечислил продукты, которые улучшают состояние сосудов

«Оливки и оливковое масло за счет жирных полиненасыщенных кислот и полифенолов с антиоксидантным действием предупреждают повреждение стенок сосудов», - заметил Обложко.

«Едите суп, посыпьте его зеленью – и красивее, и вкуснее, и насыщает рацион фолиевой кислотой», - прокомментировал медик.