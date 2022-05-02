Если вам трудно сосредоточиться на задаче - это признак начинающейся деменции

«Чувство дезориентации без видимой причины является еще одним распространенным симптомом деменции, который может перерасти из очень легкой формы в серьезную по мере того, как деменция сохраняется. Это может быть невероятно пугающим для человека, переживающего это, поскольку он может чувствовать себя сбитым с толку окружающими его людьми или тем, где он находится. Деменция обычно диагностируется в результате того, что кто-то другой распознает ранние симптомы, важно проконсультироваться с врачом общей практики или специалистом, если вы чувствуете, что у кого-то из ваших близких развивается деменция».

Потеря памяти

Трудности с концентрацией внимания

Трудно выполнять привычные повседневные задачи, например, запутаться в правильной сдаче при совершении покупок.

Пытаясь следить за разговором или подобрать нужное слово

Путаешься во времени и месте

Изменения настроения