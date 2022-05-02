Если вам трудно сосредоточиться на задаче - это признак начинающейся деменции
Ранняя диагностика означает, что в некоторых случаях его прогрессирование может быть замедлено, поэтому важно вовремя обнаружить признаки. Доктор Иоаннис Лиакас, медицинский директор Vie Aesthetics, сказал, что «трудности с концентрацией внимания обычно являются одним из первых признаков деменции».
Врач сказал, что это может включать в себя трудности с концентрацией внимания на одной задаче или выполнением того, что когда-то было простым заданием.
Доктор Иоаннис говорит, что перепады настроения, которые представляют собой ненормальное изменение настроения или личности, являются распространенным ранним признаком слабоумия.
Эксперт добавил:
«Чувство дезориентации без видимой причины является еще одним распространенным симптомом деменции, который может перерасти из очень легкой формы в серьезную по мере того, как деменция сохраняется. Это может быть невероятно пугающим для человека, переживающего это, поскольку он может чувствовать себя сбитым с толку окружающими его людьми или тем, где он находится. Деменция обычно диагностируется в результате того, что кто-то другой распознает ранние симптомы, важно проконсультироваться с врачом общей практики или специалистом, если вы чувствуете, что у кого-то из ваших близких развивается деменция».
Разные типы деменции могут по-разному влиять на людей, и каждый будет испытывать симптомы по-своему. Однако есть некоторые общие ранние симптомы, которые могут появиться за некоторое время до постановки диагноза деменции.
К ним относятся:
- Потеря памяти
- Трудности с концентрацией внимания
- Трудно выполнять привычные повседневные задачи, например, запутаться в правильной сдаче при совершении покупок.
- Пытаясь следить за разговором или подобрать нужное слово
- Путаешься во времени и месте
- Изменения настроения
Иоаннис Лиакас (Ioannis Liakas)
Здоровье
Врач, медицинский директор Vie Aesthetics.
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