Названы признаки укороченной малой грудной мышцы

«В норме нам нужен хороший тонус ромбовидных мышц и средней порции трапеции, чтобы приводить лопатки к позвоночнику. Когда они ослаблены, лопатки разъезжаются в стороны от позвоночника, плечи выдвигаются вперед, малая грудная мышца укорачивается», — говорит эксперт.

1. Устойчивая сутулость.

2. Полный разворот тыльной стороны кистей вперед в положении стоя.

3. Болезненность при пальпации. ⠀

Специалист пояснил: эта мышца участвует в формировании осанки, она отходит от клювовидного отростка лопатки, расходится веером и прикрепляется к 3,4 и 5 ребру. Ее функция заключается в поднятии ребер при выдыхании и движении груди вперед. Если у человека наблюдается сутулость эта малая грудная мышца почти не включается в работу и часто бывает спазмирована и укорочена.При этом важно понимать, что когда эта мышца укорочена, она может оказывать давление на плечевое нервное сплетение и подключичную артерию, лежащие между ней и ребрами. Как результат — возможное нарушение иннервации и кровоснабжения руки.Заподозрит укорочение грудной мышц можно по трем признакам.