Высоко давление: то, как вы спите, может увеличить риск гипертонии

«Апноэ характеризуется эпизодами коллапса дыхательных путей, который блокирует поток воздуха в легкие и часто вызывает храп и удушье во время сна», — говорится в сообщении Sleep Foundation.

«Даже при отсутствии дневной гипертензии у пациентов с апноэ во сне может не наблюдаться нормальное ночное падение из-за симпатической активации, вызванной апноэ. Более высокое ночное артериальное давление, независимо от дневной гипертензии, может играть существенную роль в развитии сердечно-сосудистых осложнений".