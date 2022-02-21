Высоко давление: то, как вы спите, может увеличить риск гипертонии
Высокое кровяное давление или гипертония является одной из основных причин смертности во всем мире, на нее приходится 20 процентов всех смертей. Тем, кто стремится снизить свои показатели, рекомендуется пересмотреть свои привычки в образе жизни, которые могут включать в себя то, как они спят.
Люди с апноэ во сне имеют более высокие шансы получить высокое кровяное давление и другие проблемы с сердцем.
Когда дыхание человека постоянно прерывается во время сна, его нервная система выделяет химические вещества, повышающие кровяное давление. Другим фактором является меньшее количество кислорода, которое, в свою очередь, повреждает стенки кровеносных сосудов, что затрудняет для организма регулирование артериального давления в будущем.
Апноэ сна — это расстройство сна, которое вызывает многочисленные остановки дыхания во время сна. Существует два типа апноэ сна, а именно обструктивное апноэ сна и центральное апноэ сна.
«Апноэ характеризуется эпизодами коллапса дыхательных путей, который блокирует поток воздуха в легкие и часто вызывает храп и удушье во время сна», — говорится в сообщении Sleep Foundation.
Одной из характеристик апноэ является непадающий ночной профиль артериального давления.
«Даже при отсутствии дневной гипертензии у пациентов с апноэ во сне может не наблюдаться нормальное ночное падение из-за симпатической активации, вызванной апноэ. Более высокое ночное артериальное давление, независимо от дневной гипертензии, может играть существенную роль в развитии сердечно-сосудистых осложнений".
Ранее Медикфорум писал о продуктах, которые улучшают здоровье сосудов.
Sleep Foundation
Здоровье
Некоммерческая организация, которая занимается вопросами здоровья сна.
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