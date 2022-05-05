Высокое давление: лучшие и худшие позы для сна, влияющие на риск гипертонии





«Апноэ во сне — это расстройство сна, которое вызывает многочисленные остановки дыхания во время сна», — говорится в сообщении Sleep Foundation. «Существует два типа апноэ во сне: обструктивное апноэ во сне (СОАС) и центральное апноэ во сне (ЦСА). СОАС характеризуется эпизодами коллапса дыхательных путей, который блокирует поток воздуха в легкие и часто вызывает храп и удушье во время сна. При ЦСА сбои дыхания происходят из-за отсутствия связи между мозгом и мышцами, участвующими в дыхании».

«Сон на животе, спине или боку может повлиять на храп, апноэ во сне, боль в шее и спине и другие заболевания».