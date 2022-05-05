Высокое давление: лучшие и худшие позы для сна, влияющие на риск гипертонии
Высокое кровяное давление (гипертония) является одним из важнейших факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Если ваше кровяное давление слишком высокое, это может повредить ваши кровеносные сосуды и вызвать ряд потенциально опасных для жизни состояний. То, как вы спите, может иметь большое влияние на ваше артериальное давление.
Во сне апноэ сна заставляет мозг перекачивать больше крови в ключевые области, такие как мозг и сердце.
Внезапное падение уровня кислорода в крови, возникающее во время апноэ во сне, повышает кровяное давление и нагружает сердечно-сосудистую систему. Наличие обструктивного апноэ во сне увеличивает риск осложнений гипертонии.
«Апноэ во сне — это расстройство сна, которое вызывает многочисленные остановки дыхания во время сна», — говорится в сообщении Sleep Foundation. «Существует два типа апноэ во сне: обструктивное апноэ во сне (СОАС) и центральное апноэ во сне (ЦСА). СОАС характеризуется эпизодами коллапса дыхательных путей, который блокирует поток воздуха в легкие и часто вызывает храп и удушье во время сна. При ЦСА сбои дыхания происходят из-за отсутствия связи между мозгом и мышцами, участвующими в дыхании».
Большинство взрослых остаются в постели, не задумываясь о том, где они находятся. Это такая рутинная привычка, что многие так или иначе не учитывают влияние сна на здоровье. Но исследователи сна и врачи говорят, что наше положение во сне важно.
«Сон на животе, спине или боку может повлиять на храп, апноэ во сне, боль в шее и спине и другие заболевания».
Сон на левом боку является лучшим положением для сна при гипертонии, потому что оно снижает кровяное давление на кровеносные сосуды, которые возвращают кровь к сердцу.
Ранее Медикфорум писал о проблемах восстановления после инсульта.
Sleep Foundation
Здоровье
Американская некоммерческая благотворительная организация. Основанная в 1990 году, ее заявленная цель — предоставлять экспертную информацию о проблемах сна , связанных со здоровьем.
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