Чувствуете усталость с симптомами простуды? Это могут быть признаки больной печени
Одной из основных функций печени является фильтрация крови, поступающей из пищеварительного тракта, перед тем, как передать ее в остальные части тела. Печень также обезвреживает химические вещества и переваривает лекарства, которые принимает организм. Когда в печени слишком много жира, этот процесс останавливается, и возникает ряд предупредительных симптомов.
Если у вас есть гепатит С, ваши шансы на развитие жировой болезни печени выше, чем на развитие болезни самой по себе. Согласно данным, около 50 процентов людей с гепатитом С также имеют жировую болезнь печени.
Начальные стадии гепатита часто сопровождаются гриппоподобными симптомами, в том числе дискомфортом в пищеварении. Симптомы гепатита А включают гриппоподобные симптомы, такие как лихорадка, тошнота, потеря аппетита и диарея.
Гепатит А также может вызывать желтуху, состояние, при котором кожа и глаза выглядят желтыми, а стул становится светлым, а моча темнеет.
Ранние признаки цирроза часто малозаметны, поэтому он может оставаться незамеченным в течение нескольких лет. Позже это может вызвать гриппоподобные симптомы, такие как усталость, лихорадка, потеря аппетита, тошнота и рвота. На более поздних стадиях это может вызвать недоедание, отек ног или живота и желтуху.
Другие менее распространенные симптомы жировой болезни печени включают:
- Лихорадка и приступы озноба
- Крошечные красные линии (кровяные капилляры) на коже выше уровня талии
- Потеря полового влечения (либидо)
- Трудно поддерживать вес
- У женщин аномальные месячные
- У мужчин увеличенная грудь, опухшая мошонка или сморщенные яички.
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