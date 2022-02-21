Чувствуете усталость с симптомами простуды? Это могут быть признаки больной печени

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Чувствуете усталость с симптомами простуды? Это могут быть признаки больной печени

Одной из основных функций печени является фильтрация крови, поступающей из пищеварительного тракта, перед тем, как передать ее в остальные части тела. Печень также обезвреживает химические вещества и переваривает лекарства, которые принимает организм. Когда в печени слишком много жира, этот процесс останавливается, и возникает ряд предупредительных симптомов.

Если у вас есть гепатит С, ваши шансы на развитие жировой болезни печени выше, чем на развитие болезни самой по себе. Согласно данным, около 50 процентов людей с гепатитом С также имеют жировую болезнь печени.

Начальные стадии гепатита часто сопровождаются гриппоподобными симптомами, в том числе дискомфортом в пищеварении. Симптомы гепатита А включают гриппоподобные симптомы, такие как лихорадка, тошнота, потеря аппетита и диарея.

Гепатит А также может вызывать желтуху, состояние, при котором кожа и глаза выглядят желтыми, а стул становится светлым, а моча темнеет.

Ранние признаки цирроза часто малозаметны, поэтому он может оставаться незамеченным в течение нескольких лет. Позже это может вызвать гриппоподобные симптомы, такие как усталость, лихорадка, потеря аппетита, тошнота и рвота. На более поздних стадиях это может вызвать недоедание, отек ног или живота и желтуху.

Другие менее распространенные симптомы жировой болезни печени включают:
  • Лихорадка и приступы озноба
  • Крошечные красные линии (кровяные капилляры) на коже выше уровня талии
  • Потеря полового влечения (либидо) 
  • Трудно поддерживать вес
  • У женщин аномальные месячные
  • У мужчин увеличенная грудь, опухшая мошонка или сморщенные яички.
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