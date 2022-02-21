Боль в суставах: почему врачи советуют есть продукты, полезные для кишечника
Ученые констатируют: микрофлора кишечника влияет на общее состояние здоровья, в том числе на подверженность суставным болям, симптомам артрита.
Согласно имеющимся данным, дисбаланс в микрофлоре кишечника связан с высоким риском хронических воспалительных заболеваний, включая артрит, жертвы которого страдают болями в суставах. Доктор Саркис Мазманян, профессора микробиологии Калифорнийского технологического института, заявил в интервью, что поддержание хорошего функционирования кишечника важно для защиты от возникновения болезненных артритных симптомов.
«Лучший способ поддерживать здоровый микробиом кишечника – это придерживаться здорового рациона. Людям, которые хотят уменьшить симптомы артрита, следует употреблять цельные растительные продукты», - посоветовал ученый.
По словам эксперта, находящиеся в желудочно-кишечном тракте микробы помогают переваривать пищу, вырабатывают важные витамины и контролируют рост клеток, выстилающих легкие, кишечник, другие органы. Также они учат иммунную систему различать безвредные бактерии и патогенные, вызывающие заболевание. Некоторые микробы активируют иммунные Т-клетки, которые подавляют воспаление. Нарушение этого баланса способствует активизации воспалительных процессов, ведущих к боли в суставах. Специалисты Фонда борьбы с артритом предупреждают, что
«проблема с микробиомом кишечника может играть важную – даже провоцирующую – роль в воспалительных типах артрита»
В свою очередь, лучшими продуктами для здорового кишечника, помогающими уменьшать выраженность симптомов артрита, врачи считают
- Йогурт
- Кефир
- Мисо
- Квашеную капусту
- Кимчи
- Закваску
- Миндаль
- Оливковое масло.
Саркис Мазманян (Sarkis Mazmanian)
Здоровье
ученый, профессор микробиологии Калифорнийского технологического института
Оставить комментарий