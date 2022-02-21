Боль в суставах: почему врачи советуют есть продукты, полезные для кишечника

«Лучший способ поддерживать здоровый микробиом кишечника – это придерживаться здорового рациона. Людям, которые хотят уменьшить симптомы артрита, следует употреблять цельные растительные продукты», - посоветовал ученый.

«проблема с микробиомом кишечника может играть важную – даже провоцирующую – роль в воспалительных типах артрита»

Йогурт

Кефир

Мисо

Квашеную капусту

Кимчи

Закваску

Миндаль

Оливковое масло.