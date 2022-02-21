Рак кишечника: 4 признака кишечной непроходимости, которые могут говорить о начале онкологии

«Иногда рак может блокировать кишечник. Это называется непроходимостью кишечника. Непроходимость кишечника — это чрезвычайная ситуация. Вам следует немедленно обратиться к врачу или обратиться в отделение неотложной помощи в ближайшей больнице, если вы подозреваете, что у вас непроходимость кишечника. Если вы заметили какие-либо возможные симптомы рака или какие-либо необычные для вас изменения, обратитесь к врачу, потому что ранняя диагностика рака спасает жизни».

Кишечная непроходимость означает закупорку кишечника, и это «серьезное осложнение, которое гораздо чаще встречается при поздних стадиях рака. Иногда рак толстой кишки может привести к сужению кишечника, что препятствует прохождению фекалий. Это называется непроходимостью кишечника. Иногда это называют кишечной непроходимостью.Кровотечение, когда вы ходите в туалет, или признаки крови в стуле — один из наиболее распространенных признаков рака кишечника. Кровь после стула может быть вызвана рядом других, менее серьезных проблем, таких как геморрой или анальная трещина.Если вы заметили изменения в консистенции вашего стула, и нет очевидной причины, такой как запор или желудочный сбой, вам следует обратиться к врачу.Ранее Медикфорум писал о продуктах, которые улучшают состояние сосудов.