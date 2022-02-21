Рак кишечника: 4 признака кишечной непроходимости, которые могут говорить о начале онкологии
По данным Bowel Cancer UK, симптомы рака кишечника включают судорожные боли в животе, чувство вздутия живота, запоры и неспособность отхаркиваться, а также тошноту. Если вы испытываете непроходимость кишечника, существует ряд потенциальных признаков, которые указывают на то, что вам следует обратиться за неотложной медицинской помощью.
«Иногда рак может блокировать кишечник. Это называется непроходимостью кишечника. Непроходимость кишечника — это чрезвычайная ситуация. Вам следует немедленно обратиться к врачу или обратиться в отделение неотложной помощи в ближайшей больнице, если вы подозреваете, что у вас непроходимость кишечника. Если вы заметили какие-либо возможные симптомы рака или какие-либо необычные для вас изменения, обратитесь к врачу, потому что ранняя диагностика рака спасает жизни».
Кишечная непроходимость означает закупорку кишечника, и это «серьезное осложнение, которое гораздо чаще встречается при поздних стадиях рака. Иногда рак толстой кишки может привести к сужению кишечника, что препятствует прохождению фекалий. Это называется непроходимостью кишечника. Иногда это называют кишечной непроходимостью.
Кровотечение, когда вы ходите в туалет, или признаки крови в стуле — один из наиболее распространенных признаков рака кишечника. Кровь после стула может быть вызвана рядом других, менее серьезных проблем, таких как геморрой или анальная трещина.
Если вы заметили изменения в консистенции вашего стула, и нет очевидной причины, такой как запор или желудочный сбой, вам следует обратиться к врачу.
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Bowel Cancer UK
Здоровье
Ведущая благотворительная организация по борьбе с раком кишечника в Великобритании.
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