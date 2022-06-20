Рак кишечника: боль может «приходить и уходить» в определенной области

"Это связано с тем, что симптомы могут быть малозаметными и не обязательно вызывают у вас недомогание. Однако по мере роста и распространения раковых клеток они могут остановить прохождение пищеварительных отходов через кишечник. Процесс, известный как непроходимость кишечника, может привести к более острым симптомам", - говорит онколог Андрей Воробьев в интервью МедикФорум. - "Сильная боль в животе, которая может сначала появляться и исчезать, является явным признаком непроходимости кишечника".

Неспособность испражняться, когда вы идете в туалет

Заметный отек или вздутие живота

Рвота

Общие признаки рака кишечника

Кровотечение снизу и/или кровь в стуле

Стойкое и необъяснимое изменение режима работы кишечника

Необъяснимая потеря веса

Крайняя усталость без видимой причины