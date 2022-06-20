Рак кишечника: боль может «приходить и уходить» в определенной области
Рак кишечника — это общий термин для обозначения рака, который начинается в толстой кишке. В зависимости от того, где начинается рак, рак кишечника иногда называют раком толстой кишки или прямой кишки. Рак кишечника является одним из наиболее распространенных видов рака. К сожалению, его часто упускают на ранних стадиях.
"Это связано с тем, что симптомы могут быть малозаметными и не обязательно вызывают у вас недомогание. Однако по мере роста и распространения раковых клеток они могут остановить прохождение пищеварительных отходов через кишечник. Процесс, известный как непроходимость кишечника, может привести к более острым симптомам", - говорит онколог Андрей Воробьев в интервью МедикФорум. - "Сильная боль в животе, которая может сначала появляться и исчезать, является явным признаком непроходимости кишечника".
Другие признаки включают в себя:
- Неспособность испражняться, когда вы идете в туалет
- Заметный отек или вздутие живота
- Рвота
Общие признаки рака кишечника
Общие признаки включают:
- Кровотечение снизу и/или кровь в стуле
- Стойкое и необъяснимое изменение режима работы кишечника
- Необъяснимая потеря веса
- Крайняя усталость без видимой причины
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