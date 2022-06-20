Рак кишечника: боль может «приходить и уходить» в определенной области

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Рак кишечника: боль может «приходить и уходить» в определенной области

Рак кишечника — это общий термин для обозначения рака, который начинается в толстой кишке. В зависимости от того, где начинается рак, рак кишечника иногда называют раком толстой кишки или прямой кишки. Рак кишечника является одним из наиболее распространенных видов рака. К сожалению, его часто упускают на ранних стадиях.

"Это связано с тем, что симптомы могут быть малозаметными и не обязательно вызывают у вас недомогание. Однако по мере роста и распространения раковых клеток они могут остановить прохождение пищеварительных отходов через кишечник. Процесс, известный как непроходимость кишечника, может привести к более острым симптомам", - говорит онколог Андрей Воробьев в интервью МедикФорум. - "Сильная боль в животе, которая может сначала появляться и исчезать, является явным признаком непроходимости кишечника".

Другие признаки включают в себя:
  • Неспособность испражняться, когда вы идете в туалет
  • Заметный отек или вздутие живота
  • Рвота
Непроходимость кишечника требует неотложной медицинской помощи. Если вы подозреваете, что у вас непроходимость кишечника, вам следует немедленно обратиться к врачу общей практики.

Общие признаки рака кишечника


Общие признаки включают:
  • Кровотечение снизу и/или кровь в стуле
  • Стойкое и необъяснимое изменение режима работы кишечника
  • Необъяснимая потеря веса
  • Крайняя усталость без видимой причины

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