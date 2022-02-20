Рак поджелудочной железы: 7 признаков, которые важно уметь замечать
Люди, заболевающие раком поджелудочной железы, бывают склонными к проблемам с пищеварением, включая потерю аппетита, расстройство желудка, тошноту.
Рак поджелудочной железы известен как один из наиболее трудно распознающихся – он не вызывает заметных внешне симптомов на ранних стадиях. По данным Pancreatic Cancer UK, общие признаки заболевания включают боль в животе и спине, необъяснимую потерю веса, расстройство желудка. Чаще рак поджелудочной встречается у пожилых людей, но это не означает, что молодые не бывают ему подвержены.
Как и при иных видах рака, определенные факторы увеличивают риск развития злокачественных новообразований в поджелудочной железе. Врачи констатируют, что риск их появления тесно связан с курением: сигареты, сигары, трубки, жевательный табак – все это увеличивает его. Почти каждый третий рак поджелудочной железы может быть обусловлен именно этой вредной привычкой, считают ученые.
Другие факторы риска – это злоупотребление алкоголем, избыточный вес, диабет. Рак поджелудочной железы также иногда может передаваться по наследству.
Онкологи напоминают: есть несколько предупреждающих признаков, которые важно уметь замечать. Их возникновение – это серьезный повод провериться у врача.
- Если ваша спина или живот начали болеть и не проходят, это может быть вызвано опухолью. В зависимости от местоположения она может давить на нервы или органы рядом с поджелудочной железой.
- Ощущение сильного вздутия живота также может быть признаком. В некоторых случаях в брюшной полости скапливается жидкость.
- Проблемы с пищеварением, такие как потеря аппетита, расстройство желудка и тошнота, тоже часто встречаются у людей с раком поджелудочной железы.
- Если от рака страдает пищеварительная система, происходит непроизвольная потеря веса.
- Глаза или кожа желтеют – это признак накопления билирубина, желчи, чей отток блокируется опухолью. Кроме того, возникает кожный зуд.
- Меняется стул. Больные раком поджелудочной железы часто имеют проблемы: страдают диареей или запорами.
- При отсутствии лишнего веса и вредных привычек человеку может диагностироваться диабет, у диабетиков обычно хорошо контролируемая болезнь внезапно усугубляется.
Pancreatic Cancer UK
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