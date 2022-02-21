Дети в доме: врач назвала правила безопасной стирки

1. После приобретения и перед применением порошка необходимо внимательно изучить упаковку и указанные на ней рекомендуемые производителем меры предосторожности и ликвидации последствий проглатывания, попадания на кожу, глаза и так далее.





2. Откажитесь от привычки одновременного использования разной бытовой химии (особенно с аммиаком) - сочетания некоторых химикатов могут стать причиной образования токсичных испарений.





3. Хранить порошки лучше в оригинальной, надежно закрытой, упаковке, на которой указан состав средства. Место хранения должно располагаться как можно выше в запирающемся шкафу.





4. После окончания стирки следует закрывать дверь в помещение, где она проводится, по возможности не подпуская туда детей.





5. Упаковки от использованных порошков необходимо выбрасывать сразу и не применять их для любых других целей.

Прежде всего, врач подчеркнула, что находящийся практически в каждом доме стиральный порошок является ядовитым веществом, употребление внутрь которого может привести к серьезным последствиям для жизни и здоровья. Поэтому, если в доме есть дети, при использовании этого средства крайне важно соблюдать правила безопасности.