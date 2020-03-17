Небезопасная стирка: опасность стирального порошка





Стиральный порошок сейчас является незаменимой частью домашних хлопот. С его помощью существенно проще избавиться от пятен на одежде, освежить футболку, сделать брюки чище. Не все пользователи догадываются, что стиральный порошок может иметь побочные эффекты. Разберём в материале, чем опасно данное вещество и как защититься от возможных небезопасных эффектов.





Опасный состав стирального порошка





Синтетические порошки содержат компоненты, опасные для здоровья. Наиболее опасными являются фосфаты, ароматизаторы, фталаты, сульфаты, хлор. Химический состав усиливает вредное воздействие на организм. Токсичные вещества попадают через кожу, так как стиральный порошок не вымывается из постиранных вещей даже после нескольких стирок.





ПВА и фосфаты склонны накапливаться в организме, разрушая нормальное протекание биохимических процессов в клетках, ослабляя иммунитет. Неизбежны аллергические реакции, болезни кровеносной системы, вплоть до рака. Ароматизаторы вызывают кожные реакции. Разумеется, есть натуральные компоненты. Но чаще в стиральных порошках находится химия — показателем станет сильный аромат вещей после стирки даже после нескольких полосканий. Это повод отказаться от подобного средства.





Фталаты и хлор могут быть опасны для беременных, способны вызвать отравления. Хлор представляет опасность для тех, у кого есть легочные заболевания, детей и аллергиков.





Опасность стирального порошка состоит в том, что микрочастицы раздражают органы дыхания, кожу, особенно у аллергиков. Раздражение происходит незаметно, затем приводит к развитию различных реакций, аллергия может перерасти в хроническую.





Наиболее чувствительными являются маленькие дети. Любое покраснение, чихание чревато попаданием частиц средства, накоплению их в организме. Если вовремя не устранить причину подобных реакций, неизбежны осложнения. У взрослых часто последствием становится астма.





Как защититься от вреда порошка





Опасность средства наталкивает на мысль: как от вреда защититься? Полностью отказываться от очищающего средства вряд ли кто-то решится — возвращаться к древним временам не хочется современному человеку. Важно запомнить основные правила безопасности:



