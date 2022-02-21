Названы полезные функции "гормонов счастья"

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Смайлики

Тренер по йоге Алёна Тихонова рассказала, какие важные функции выполняют четыре "гормона счастья".

Эксперт пояснила: депрессия, апатия и другие негативные чувства возникают по причине пониженной выработки дофамина, серотонина, окситоцина и эндорфинов. Однако, несмотря на то, что эти гормоны являются ключевыми в вопросе положительных эмоций, они выполняют в организме ряд других важных функций.

Дофамин


  • принимает участие в формировании мотивации;
  • создает чувство удовольствия;
  • вызывает эмоции желания и награды;
  • ответственен за реакции, которые сопровождают двигательную активность.

Серотонин


  • способствует улучшению памяти, внимания и восприятия;
  • обеспечивает контроль либидо и репродуктивной функции;
  • обеспечивает полноценный сон;
  • оказывает помощь в процессе пищеварения;
  • снижает интенсивность аллергических реакций.

Окситоцин


  • способствует формированию эмоциональной привязанности;
  • способствует укреплению стрессоустойчивости;
  • облегчает процесс родов.

Эндорфины


  • обладают обезболивающим эффектом;
  • обеспечивают стрессоустойчивость;
  • отвечает за чувство эйфории после преодоления опасности;
  • стимулирует заживляющие процессы;
  • способствует формированию образного мышления, ассоциаций и творческой фантазии.
Алёна Тихонова
Алёна Тихонова
Здоровье
Тренер, автор статей, участница международных конференций по йоге
Теги : Алёна Тихонова, гормон счастья, польза для здоровья