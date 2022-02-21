Названы полезные функции "гормонов счастья"
Тренер по йоге Алёна Тихонова рассказала, какие важные функции выполняют четыре "гормона счастья".
Эксперт пояснила: депрессия, апатия и другие негативные чувства возникают по причине пониженной выработки дофамина, серотонина, окситоцина и эндорфинов. Однако, несмотря на то, что эти гормоны являются ключевыми в вопросе положительных эмоций, они выполняют в организме ряд других важных функций.
Дофамин
- принимает участие в формировании мотивации;
- создает чувство удовольствия;
- вызывает эмоции желания и награды;
- ответственен за реакции, которые сопровождают двигательную активность.
Серотонин
- способствует улучшению памяти, внимания и восприятия;
- обеспечивает контроль либидо и репродуктивной функции;
- обеспечивает полноценный сон;
- оказывает помощь в процессе пищеварения;
- снижает интенсивность аллергических реакций.
Окситоцин
- способствует формированию эмоциональной привязанности;
- способствует укреплению стрессоустойчивости;
- облегчает процесс родов.
Эндорфины
- обладают обезболивающим эффектом;
- обеспечивают стрессоустойчивость;
- отвечает за чувство эйфории после преодоления опасности;
- стимулирует заживляющие процессы;
- способствует формированию образного мышления, ассоциаций и творческой фантазии.
Алёна Тихонова
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Тренер, автор статей, участница международных конференций по йоге
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