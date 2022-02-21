Названы полезные функции "гормонов счастья"

Дофамин

принимает участие в формировании мотивации;

создает чувство удовольствия;

вызывает эмоции желания и награды;

ответственен за реакции, которые сопровождают двигательную активность.

Серотонин

способствует улучшению памяти, внимания и восприятия;

обеспечивает контроль либидо и репродуктивной функции;

обеспечивает полноценный сон;

оказывает помощь в процессе пищеварения;

снижает интенсивность аллергических реакций.

Окситоцин

способствует формированию эмоциональной привязанности;

способствует укреплению стрессоустойчивости;

облегчает процесс родов.

Эндорфины

обладают обезболивающим эффектом;

обеспечивают стрессоустойчивость;

отвечает за чувство эйфории после преодоления опасности;

стимулирует заживляющие процессы;

способствует формированию образного мышления, ассоциаций и творческой фантазии.

Эксперт пояснила: депрессия, апатия и другие негативные чувства возникают по причине пониженной выработки дофамина, серотонина, окситоцина и эндорфинов. Однако, несмотря на то, что эти гормоны являются ключевыми в вопросе положительных эмоций, они выполняют в организме ряд других важных функций.