Частое принятие душа ослабляет иммунную систему - дерматолог Люси Чен
В то время как многие люди выбирают вечернюю ванну, более популярное время и метод мытья — это утренний душ. Это возможность смыть грязь с предыдущего дня и дать уму несколько минут осознанности перед работой или игрой наступающего дня. Хотя это хороший и эффективный способ умыться, слишком частое принятие душа может иметь некоторые недостатки.
Это включает в себя ослабление иммунной системы. Согласно исследованию, проведенному в США, чрезмерная очистка может повредить микробиом — совокупность бактерий, микробов и бактерий, которые живут внутри или на вашем теле. Микробиом является частью иммунной системы и помогает защитить ее.
Повреждая микробиом, чрезмерное мытье может сделать человека более уязвимым для болезней. Однако, хотя исследование показало, что чрезмерная очистка оказывает негативное влияние, оно впоследствии не предлагало, как часто человек должен принимать душ, чтобы поддерживать баланс между сохранением свежести и уязвимостью к инфекционным бактериям.
Ослабление иммунной системы — единственный способ, при котором душ определенным образом может быть вреден для организма. Это также может повредить кожу.
По словам дерматолога Люси Чен, правильное количество приемов душа в неделю — от двух до трех, и это число звучит удивительно для тех, кто принимает душ каждый день или для кого регулярные физические упражнения являются ключевой частью их распорядка дня.
Сухая кожа «может привести к экземе или воспалению кожи» или к другим состояниям, таким как прыщи». Чрезмерный прием душа может вызвать перхоть на коже головы и высушить волосы. Помимо предложения принимать душ только три раза в неделю, Чен сказала, что этот душ должен длиться от пяти до десяти минут - «он может удалить масла и высушить кожу».
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Люси Чен
Здоровье
сертифицированный дерматолог из США, специализирующийся на хирургии Мооса и кожной онкологии.
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