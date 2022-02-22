Инсульт: пищевая сода и глутамат натрия могут вызвать «острый» инсульт
Инсульты обычно случаются, когда сгустки крови закупоривают одну из артерий, питающих мозг, и этому могут способствовать многие факторы. Но одним из наиболее важных предвестников инсульта является высокое кровяное давление, которое сильно влияет на риск образования тромбов. Продукты, которые ругают за их связь с гипертонией, обычно содержат большое количество соли.
В настоящее время считается, что до 90 процентов инцидентов можно предотвратить путем значительных изменений образа жизни. Существует множество факторов, повышающих риск, но самыми опасными виновниками являются высокое кровяное давление, малоподвижный образ жизни, неправильное питание и курение.Из этих четырех факторов риска наибольшее значение имеет высокое кровяное давление. Пациентам с гипертонией обычно не рекомендуют натрийсодержащие ингредиенты, но некоторые ингредиенты, которые кажутся безопасными, могут быть в равной степени вредными.
По данным Stroke Association, «продукты, которые могут вызвать инсульт», включают пищевую соду, разрыхлитель и глутамат натрия.
«Пищевая сода — универсальный продукт для дома. Обычно он хорошо переносится при злоупотреблении, и передозировка может вызвать токсичность с серьезными нарушениями обмена веществ и неврологическими осложнениями. Несмотря на его широкое использование, в медицинской литературе очень редко сообщается о тяжелой токсичности и летальном исходе от передозировки пищевой соды».
Авторы отчета подробно описывают случай пациента, у которого развилась острая дыхательная недостаточность и ишемический инсульт после приема больших объемов пищевой соды.
«Токсичность пищевой соды приводит к острому ишемическому инсульту головного мозга, который привел к летальному исходу. Все они содержат натрий и часто встречаются в продуктах питания. Никто бы не подумал, что выпечка содержит много натрия, но на самом деле это так. Избегайте употребления в пищу обработанных запеченных продуктов, особенно тех, которые уже запечены в магазине».
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Stroke Association
Здоровье
Ассоциация по борьбе с инсультом является благотворительной организацией в Соединенном Королевстве. Он направлен на предотвращение инсульта и поддержку всех, кого коснулся инсульт, финансируя исследования и проводя кампании за права людей, переживших инсульт.
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