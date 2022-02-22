Инсульт: пищевая сода и глутамат натрия могут вызвать «острый» инсульт

«Пищевая сода — универсальный продукт для дома. Обычно он хорошо переносится при злоупотреблении, и передозировка может вызвать токсичность с серьезными нарушениями обмена веществ и неврологическими осложнениями. Несмотря на его широкое использование, в медицинской литературе очень редко сообщается о тяжелой токсичности и летальном исходе от передозировки пищевой соды».

«Токсичность пищевой соды приводит к острому ишемическому инсульту головного мозга, который привел к летальному исходу. Все они содержат натрий и часто встречаются в продуктах питания. Никто бы не подумал, что выпечка содержит много натрия, но на самом деле это так. Избегайте употребления в пищу обработанных запеченных продуктов, особенно тех, которые уже запечены в магазине».