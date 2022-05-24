Просмотр телевизора может сократить вашу жизнь – врач объяснил риск для здоровья
На индивидуальный риск болезней сердца может повлиять ряд факторов риска, таких как неправильное питание, малоподвижный образ жизни и курение. Исследователи обнаружили новый фактор риска, с которым сталкивается почти все население - просмотр телевизора.
Существует множество доказательств того, что увеличение времени активности за счет замены времени, проведенного сидя, помогает замедлить уровень жира в организме и предотвращает увеличение веса, улучшает кровяное давление и уровень жира в крови, а также снижает риск диабета.
"Все такие улучшения, в свою очередь, как известно, снижают риск сердечного приступа и инсульта. Дело не столько в том, что просмотр телевизора увеличивает риск сердечных заболеваний, сколько в последующем отсутствии активности, которое повышает риск. Между тем, одним из основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний является высокое кровяное давление", - прокомментировал исследование врач-кардиолог Олег Варфоломеев, специально для МедикФорум.
Среди других причин стресс может быть основным фактором, влияющим на артериальное давление, поскольку он вызывает выброс гормона кортизола.
Помимо повышения артериального давления, кортизол также может влиять на память и способность выполнять определенные задачи.
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