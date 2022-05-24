Просмотр телевизора может сократить вашу жизнь – врач объяснил риск для здоровья

"Все такие улучшения, в свою очередь, как известно, снижают риск сердечного приступа и инсульта. Дело не столько в том, что просмотр телевизора увеличивает риск сердечных заболеваний, сколько в последующем отсутствии активности, которое повышает риск. Между тем, одним из основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний является высокое кровяное давление", - прокомментировал исследование врач-кардиолог Олег Варфоломеев, специально для МедикФорум.

Существует множество доказательств того, что увеличение времени активности за счет замены времени, проведенного сидя, помогает замедлить уровень жира в организме и предотвращает увеличение веса, улучшает кровяное давление и уровень жира в крови, а также снижает риск диабета.Среди других причин стресс может быть основным фактором, влияющим на артериальное давление, поскольку он вызывает выброс гормона кортизола.Помимо повышения артериального давления, кортизол также может влиять на память и способность выполнять определенные задачи.Ранее Медикфорум писал о симптомах рака кожи.