Эксперт рассказала, чем чреват ранний отказ от вечернего сна ребенка

«Если ребенок в 5 месяцев не получил третий вечерний сон, то: переутомление, частые пробуждения в первой части ночи. Зачастую, родитель не знает, как работать с пробуждениями, и перекармливает ночью», — говорит специалист.

Эксперт объяснила: в зависимости от возраста ребенка, ему необходимо разное количество дневного отдыха. Так, до 4 месяцев рекомендуется 3-4 дневных сна, до 9 месяцев происходит переход на два, а в возрасте 15-18 месяцев — переход на один дневной сон. При этом в 6 месяцев может произойти ложный отказ от третьего сна.Функция дневного сна сводится к тому, чтоб дать ребенку возможность отдохнуть внутри дня и не переутомиться к вечеру.Начиная с 11 месяцев недостаток дневного сна может привести не только к переутомлению и плохому ночному сну, а и к осложнению получения новых навыков.Слишком ранний отказ от одного дневного сна в возрасте от 2 до 2,5 лет дополнительно грозит неадекватным поведением ребенка, плохим настроением, ухудшением аппетита и взаимоотношений между ребенком и родителями.