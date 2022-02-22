При заражении Омикроном кофе может навредить: объясняет врач Королева
По словам врача, доктора медицины Маргариты Королевой, при заражении Омикроном следует забыть на время о кофе.
В комментарии врача прозвучало мнение о том, что употребление кофе может определенным образом навредить людям, заболевшим при заражении Омикроном.
«В условиях, когда человеку нужна помощь и не всегда физиология организма справляется с ситуацией, кофе может нанести ему вред», - сказала, в частности, Маргарита Королева.
Медик объяснила, что прием кофе дает мочегонный эффект, что может провоцировать обезвоживание. Когда организм обезвожен, его интоксикация становится более существенной. В результате может пострадать сердечно-сосудистая система, общее состояние рискует стать более тяжелым.
«Кофе может замедлить выздоровление», - поделилась мнением врач.
Королева добавила, что при употреблении кофе могут не усваиваться некоторые минеральные вещества, чего также не должно быть в период инфекции. Не болеющим тяжело при заражении Омикроном можно выпивать чашку кофе в день, но его употребление нужно обязательно сопровождать питьем воды.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каких случаях овощи не приносят ожидаемой пользы здоровью.
Маргарита Королева
Здоровье
врач-диетолог, доктор медицинских наук
Оставить комментарий