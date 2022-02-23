Деменция: признак во сне, который может начаться «за много лет» до официального диагноза

Медленные и скованные движения конечностей

Ограниченное выражение лица

Осанка становится все более и более сутулой

Шаркающая ходьба

Трудности с балансом

Дрожащие конечности

«До двух третей людей с деменцией испытывают трудности с движением при постановке диагноза, и это число увеличивается по мере прогрессирования».