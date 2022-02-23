Деменция: признак во сне, который может начаться «за много лет» до официального диагноза
Например, растущая масса альфа-синуклеина, известная под общим названием тельца Леви, мешает взаимодействию клеток мозга. Один из первых предупреждающих признаков деменции может повлиять на то, как вы спите. Эксперты Общества болезни Альцгеймера подтвердили, что «плохой сон является распространенным симптомом и может начаться за много лет до того, как человеку будет поставлен диагноз».
Одна из таких проблем со сном может включать в себя очень легкое засыпание в течение дня, но затем беспокойные ночи.
Еще одной особенностью деменции является физическое воспроизведение ваших снов во время сна с быстрым движением глаз (REM).
То, как на человека влияет деменция, зависит от области, где в мозгу находятся тельца Леви. Когда тельца Леви собираются в основании мозга, проблемы с движением становятся более заметными.
Проблемы с движением обычно со временем ухудшаются и могут включать:
- Медленные и скованные движения конечностей
- Ограниченное выражение лица
- Осанка становится все более и более сутулой
- Шаркающая ходьба
- Трудности с балансом
- Дрожащие конечности
«До двух третей людей с деменцией испытывают трудности с движением при постановке диагноза, и это число увеличивается по мере прогрессирования».
Деменция с тельцами Леви также может привести к проблемам с концентрацией внимания, трудностям с принятием решений, потере памяти и зрительным галлюцинациям.
Ранее Медикфорум писал о том, почему не нужно спать днем.
Alzheimer’s Society
Здоровье
Благотворительная организация Соединенного Королевства, занимающаяся исследованиями и уходом за людьми с деменцией и их опекунами.
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