Онкология: 2 признака в глазах сигнализируют о «злокачественных опухолях», возникших в других местах
Рак представляет собой растущую глобальную проблему для здравоохранения, и сбои, вызванные коронавирусом, подпитывают этот кризис. Стремясь уменьшить воздействие коронавируса, повышение осведомленности о бесчисленных симптомах стало приоритетом среди органов здравоохранения. Иногда рак, возникший в других частях тела, может сначала проявиться в глазах.
Двумя наиболее распространенными видами рака, которые, как известно, распространяются на глаза, являются рак легких и рак молочной железы.
Симптомы рака молочной железы будут различаться от случая к случаю, но общие предупреждающие признаки включают новое уплотнение в груди или подмышечной впадине или припухлость в этих областях. Пациенты могут заметить раздражение или ямочки на коже груди, а также покраснение или шелушение кожи в области сосков груди.
Однако большинство больных не знают, что признаки рака молочной железы могут появляться в глазах.
«Рак молочной железы чаще всего распространяется в организме (за пределы лимфатической ткани в области груди) в глаза».
Жалобы, наиболее часто связанные с метастазирующим раком, — это безболезненная нечеткость зрения, которая может возникать у 88 процентов участников. Пять процентов заявителей сообщают о плавающих мушках, в то время как еще пять процентов испытывают фотопсию, состояние глаз, которое обычно проявляется в виде мерцающего света и мерцающих огней.
«У мужчин рак легких чаще распространяется на глаза», — добавляет орган здравоохранения.
Авторы отчета предложили обзор симптомов, связанных с метастазированием рака легких. Симптомы злокачественных опухолей в легких могут выражаться в помутнении зрения, потере зрения, боли в глазах и появлении мушек.
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