Рак молочной железы: фактор риска развития опухоли у мужчин

«Наше исследование показывает, что у бесплодных мужчин вероятность развития рака молочной железы в два раза выше, чем у мужчин без проблем с фертильностью. Причины этой ассоциации неясны, и необходимо исследовать фундаментальную роль мужских гормонов фертильности в риске рака молочной железы у мужчин».

В последнем исследовании благотворительной организациибыли проанализированы данные 1998 мужчин за 12-летний период.Исследование показало, что у бесплодных мужчин вероятность развития рака молочной железы в два раза выше, чем у мужчин, способных иметь детей.охарактеризовал результаты как «важные» и сказал:Врач добавил, что он надеется, что полученные знания дойдут до мужчин,• уплотнение в молочной железе• сосок выворачивается внутрь• выделение жидкости из соска• болезненность или сыпь вокруг соска, которые не проходят• сосок или кожа вокруг становятся твердыми, красными или опухший• Небольшие шишки в подмышечной впадинеРанее Медикфорум писал о камнях в желчном пузыре.