Рак молочной железы: фактор риска развития опухоли у мужчин
Рак груди является одним из четырех наиболее распространенных видов рака наряду с раком предстательной железы, кишечника и легких. Рак молочной железы у мужчин между тем является одним из наименее распространенных. Из-за его редкости этому типу рака посвящено меньше исследований, чем другим.
В последнем исследовании благотворительной организации Breast Cancer были проанализированы данные 1998 мужчин за 12-летний период.
Исследование показало, что у бесплодных мужчин вероятность развития рака молочной железы в два раза выше, чем у мужчин, способных иметь детей.
Доктор Майкл Джонс охарактеризовал результаты как «важные» и сказал:
«Наше исследование показывает, что у бесплодных мужчин вероятность развития рака молочной железы в два раза выше, чем у мужчин без проблем с фертильностью. Причины этой ассоциации неясны, и необходимо исследовать фундаментальную роль мужских гормонов фертильности в риске рака молочной железы у мужчин».
Врач добавил, что он надеется, что полученные знания дойдут до мужчин, «которые могут извлечь пользу из того, что будут знать о мужском раке груди».
Симптомы рака молочной железы у мужчин включают:
• уплотнение в молочной железе
• сосок выворачивается внутрь
• выделение жидкости из соска
• болезненность или сыпь вокруг соска, которые не проходят
• сосок или кожа вокруг становятся твердыми, красными или опухший
• Небольшие шишки в подмышечной впадине
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Майкл Джонс
Здоровье
Профессор в University of Melbourne.
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