Деменция: признак упадка мозга, который можно заметить на лице «на ранних стадиях»
Врачи считают, что диагностика деменции на начальных стадиях является ключом к более эффективному лечению, поэтому крайне важно знать настораживающие признаки.
При лобно-височной деменции (ЛВД) части лобных и височных долей уменьшаются, что приводит к заметным изменениям личности и социального поведения. Это связано с тем, что потеря нервных клеток наиболее заметна в областях, которые контролируют поведение, суждения, эмпатию и предвидение, среди других способностей.
Одно существенное изменение, которое может появиться на ранних стадиях ЛВД, может проявляться в выражении лица больного.
«Выражение лица у людей с деменцией может быть нарушено даже на ранних стадиях. Временами выражение лица человека может быть неуместным в данной ситуации, например, он может смеяться в тяжелые или плохие времена или внезапно заплакать, когда, кажется, нет никакого триггера. Люди с деменцией могут также отражать чувство беспокойства, депрессии, возбуждения, замешательства или отсутствия чувств. Пациенты могут иногда проявлять неспособность расшифровывать выражение лица других людей», - утверждает NHS.
Другие признаки ЛВД в основном связаны с изменениями личности и поведения. Некоторые пациенты демонстрируют языковые проблемы, демонстрируют медленную речь и с трудом произносят правильные звуки при произнесении слова.
Как предотвратить слабоумие?
В настоящее время нет лечения для лечения или замедления прогрессирования ЛВД, но некоторые лекарства могут помочь справиться с симптомами. Сочетание факторов может помочь сохранить когнитивное здоровье в пожилом возрасте. Соблюдение здоровой для мозга диеты может сослужить хорошую службу мозгу, помогая отсрочить снижение когнитивных функций. Наиболее важными диетическими факторами в снижении риска психических расстройств являются рыба, оливковое масло, авокадо, фрукты и овощи.
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
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