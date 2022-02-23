Деменция: признак упадка мозга, который можно заметить на лице «на ранних стадиях»

«Выражение лица у людей с деменцией может быть нарушено даже на ранних стадиях. Временами выражение лица человека может быть неуместным в данной ситуации, например, он может смеяться в тяжелые или плохие времена или внезапно заплакать, когда, кажется, нет никакого триггера. Люди с деменцией могут также отражать чувство беспокойства, депрессии, возбуждения, замешательства или отсутствия чувств. Пациенты могут иногда проявлять неспособность расшифровывать выражение лица других людей», - утверждает NHS.

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