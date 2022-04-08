Огрубение личности и грубое социальное поведение - признак деменции

«Ранние симптомы включают прогрессирующее огрубение личности, социального поведения, саморегуляции (эмоций, влечений и поведения) и речи. Часто наблюдаются серьезные изменения в социальном поведении и языке, в том числе безразличие к заботе о себе и нуждах других, потеря речи и понимания, потеря эмпатии, отвлекаемость, импульсивность, расторможенность, стереотипное поведение и жесткие рутины, а также принуждение».

Симптомы ЛВД начинаются постепенно и постепенно прогрессируют, а в некоторых случаях быстро. Они варьируются от человека к человеку, в зависимости от вовлеченных областей мозга. Первыми симптомами обычно являются необычное или антиобщественное поведение, а также потеря речи или языка.На более поздних стадиях у пациентов развиваются двигательные расстройства, такие как неустойчивость, ригидность, медлительность, подергивания, мышечная слабость или затрудненное глотание.В исследовании были дополнительно изучены ранние симптомы лобно-височной деменции.ЛВД обычно появляются в среднем возрасте, со средним возрастом начала между 45 и 65 годами, а пик распространенности приходится на седьмое десятилетие.Ранее Медикфорум писал о симптомах рака кости.