Симптомы деменции: проблемы, сигнализирующие о ранних стадиях упадка мозга

"Сосудистая деменция также может привести к проблемам с концентрацией внимания, изменениям настроения и поведения. Все это возможные признаки повреждения головного мозга, которое может усугубляться с течением времени или внезапными скачками каждые несколько месяцев или лет. Симптомы будут зависеть от того, какая часть мозга поражена, но признаки состояния могут включать недержание мочи, перепады настроения, потерю памяти и спутанность сознания".

Вначале развитие слабоумия может быть едва заметным, поэтому следите за медлительностью мышления, трудностями с планированием и проблемами с пониманием., когда симптомы требуют пристального внимания.Сосудистая деменция является вторым наиболее распространенным типом деменции. Она вызвана снижением кровоснабжения головного мозга из-за заболевания кровеносных сосудов. Когда клетки головного мозга не получают необходимых им кислорода и питательных веществ, они умирают, что приводит к повреждению головного мозга и симптомам слабоумия.Люди, перенесшие инсульт, сердечные заболевания или диабет, подвержены более высокому риску развития сосудистой деменции. Все три из этих условий влияют на здоровье кровеносных сосудов.Если у вас диабет или болезнь сердца, принимая прописанные лекарства, вы можете минимизировать риск развития деменции.Ранее Медикфорум писал о вреде крепкого чая.