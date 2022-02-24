Тяжелое течение COVID-19 негативно влияет на исходы беременности

«Этот новый анализ показывает, что некоторые беременные женщины, поступившие в больницу с COVID-19, сталкиваются с повышенным риском тяжелой формы инфекции. Тем не менее это еще раз демонстрирует сильный защитный эффект вакцинации против неблагоприятных исходов как для матери, так и для ребенка», - рассказывает старший автор Мэриан Найт из Оксфордского университета.

Новое исследование, опубликованное в журнале Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, указывает, что тяжелое течение COVID-19 во время беременности увеличивает риск кесарева сечения до родов, крайне преждевременных родов, мертворождения и необходимости госпитализации в неонатальное отделение.В исследование были включены 4 436 беременных женщин, госпитализированных в Великобритании с симптомами COVID-19 с 1 марта 2020 года по 31 октября 2021 года (у 13,9 % из них была тяжелая форма COVID-19). В дополнение к повышенному риску неблагоприятных исходов, связанных с беременностью, женщины с тяжелой инфекцией чаще были в возрасте ≥30 лет, имели избыточный вес или ожирение и гестационный диабет по сравнению с женщинами с легким или умеренным течением инфекции.Ранее ученые сообщили, что соединения конопли могут помочь в борьбе с коронавирусом