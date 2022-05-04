Заражение COVID-19 во время беременности повышает риск преждевременных родов
Исследователи медицинского факультета Университета Британской Колумбии, Канада, представили первое рецензируемое исследование COVID-19 у беременных. Его выводы опубликованы в журнале JAMA. Они показывают, что беременные, заразившиеся COVID-19, подвергаются большему риску госпитализации, помещения в отделения интенсивной терапии (ОИТ) и преждевременных родов.
«Несмотря на ослабление многих ограничений, COVID-19 все еще с нами, и непривитые и беременные женщины остаются особенно уязвимыми для неблагоприятных исходов», — рассказывает доктор Дебора Мани, профессор кафедры акушерства и гинекологии.
В марте 2020 года доктор Мани запустила исследовательскую программу CANCOVID-Preg. С тех пор команда собирала и анализировала данные из шести канадских провинций, чтобы понять, как COVID-19 влияет на беременность и беременных женщин.
По состоянию на 31 октября 2021 года в Канаде было зарегистрировано 8 786 случаев заражения COVID-19 во время беременности. Исследователи проанализировали исходы матери и беременности в 6 012 из этих случаев, сравнив результаты с небеременными женщинами и с беременными женщинами, которые не заразились COVID-19.
«Мы начали собирать данные, и быстро стало ясно, что мы наблюдаем рост осложнений среди беременных женщин, заразившихся COVID-19», — отмечает доктор Мани.
Среди 6 012 случаев COVID-19 во время беременности 466 (7,75 %) потребовалась госпитализация, а 121 (2,01 %) были госпитализированы в отделение интенсивной терапии. Доктор Элизабет Макклимонт, научный сотрудник Университета Британской Колумбии и первый автор исследования, подчеркивает, что в целом беременным в 2,65 раза чаще требуется госпитализация и у них в 5,46 раза выше риск попасть в отделение интенсивной терапии, по сравнению с небеременными.
Ранее ученые предупредили, чем чревато длительное течение COVID-19.
Дебора Мани
Здоровье
Профессор кафедры акушерства и гинекологии Университета Британской Колумбии
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