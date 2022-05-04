Заражение COVID-19 во время беременности повышает риск преждевременных родов

«Несмотря на ослабление многих ограничений, COVID-19 все еще с нами, и непривитые и беременные женщины остаются особенно уязвимыми для неблагоприятных исходов», — рассказывает доктор Дебора Мани, профессор кафедры акушерства и гинекологии.

«Мы начали собирать данные, и быстро стало ясно, что мы наблюдаем рост осложнений среди беременных женщин, заразившихся COVID-19», — отмечает доктор Мани.