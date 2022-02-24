Грязный воздух может довести детей до СДВГ
Дети, живущие в районах с более высоким уровнем загрязнения воздуха частицами PM2,5 и очень низким уровнем зеленых насаждений, могут иметь до 62 % повышенный риск развития СДВГ. Напротив, дети, живущие в более зеленых и менее загрязненных районах, имеют на 50 % меньший риск развития заболевания.
Таковы выводы исследования, опубликованного в журнале Environment International. Для работы использовались данные 37 тыс. детей из Ванкувера (Канада). Исследование возглавила Матильда ван ден Бош, научный сотрудник Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal).
Ученые хотели исследовать возможные связи между воздействием зелени, загрязнением воздуха и шумом в раннем возрасте с более поздним развитием СДВГ. Это одно из наиболее распространенных нарушений развития нервной системы, которым страдают примерно 5-10 % детей и подростков.
Исследователям удалось выявить 1 217 случаев СДВГ, что составляет 4,2 % от общей численности участников исследования. Анализ зеленых насаждений показал, что участники, живущие в районах с большим процентом растительности, имели более низкий риск СДВГ. В частности, результаты показывают, что увеличение растительности на 12 % было связано с 10-процентным снижением риска СДВГ.
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Матильда ван ден Бош
Здоровье
Научный сотрудник Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal)
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