Грязный воздух повышает риск СДВГ
Проживающие в неблагополучных с экологической точки зрения районах дети обладают более высоким риском развития синдрома дефицита внимания с гиперактивностью. К такому выводу пришли ученые из Барселонского института глобального здравоохранения.
Если дети проживают в районах с меньшим количеством зеленых насаждений и более высоким уровнем загрязнения воздуха мелкими дисперсными частицами, то риск развития СДВГ у них вырастает на 62%. Исследование показало, что живущие рядом с парками и скверами дети имеют на 50% меньший риск развития данного синдрома, который считается одним из наиболее распространённых нарушений развития нервной системы.
Свои выводы ученые из Испании сделали на основе анализа состояния здоровья 37 000 детей из канадского Ванкувера. Была проанализирована возможная связь между воздействием зелёных насаждений, мелкодисперсных частиц и шума в самом раннем возрасте с поздним развитием СДВГ. По статистике с проявлениями этого синдрома сталкивается от 5% до 10% всех детей и подростков. Исследователи отметили, что проживание в более зелёных районах значительно сокращает риск появления расстройства. Это означает, что существует своего рода экологическое неравенство, и живущие в неблагополучных с экологической точки зрения районах дети сталкиваются с непропорционально большим риском заболевания.
В сферу внимания исследователей попали дети с 2000 по 2001 годы рождения, были проанализированы данные об их месте проживания, количестве расположенных рядом зелёных насаждений и данных по атмосферным выбросам, а также по историям болезней, диагностированным случаям СДВГ и посещениям врачей, включая выписку рецептов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Барселонский институт глобального здравоохранения
Медицина
государственно-частное партнерство с давней приверженностью глобальному здравоохранению, основанное на существующих исследованиях и обучении
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