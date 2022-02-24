Названы правила безопасного употребления орехов

«Если фасованные орехи оказались с любым запахом, хоть плесени, хоть прогорклого масла, то единственный путь — выбросить или вернуть в магазин, но никак не обдавать кипятком или как-то еще шаманить: они испорчены», — предупреждает специалист.

очищенные грецкие орехи: необходимо промыть, затем подвергнуть термической обработке (на сковороде, в духовке или микроволновке);

очищенный миндаль: для снятия оболочки необходимо предварительно бланшировать в кипятке.

«Очищенные орехи впитывают влагу и запахи, поэтому их следует хранить в чистой, не содержащей влаги и непроницаемой для запахов упаковке. Срок хранения орехов зависит от температуры окружающей среды: при комнатной температуре он будет значительно короче, чем в холодильнике или морозилке», — добавила диетолог.

Врач пояснила: орехи являются отличным источников белка, полезных (ненасыщенных) жиров и пищевых волокон, однако вследствие неправильной обработке, хранения и подготовке к употреблении могут нанести вред здоровью.Так, согласно рекомендации Роспотребнадзора рекомендуется приобретать этот продукт в точках санкционированной торговли. Это же касается и чищенных орехов. Их лучше приобретать в промышленной упаковке, на которой указан способ обработки (пар, специальный газ, пастеризация).При выборе товара необходимо обращать внимание на состояние скорлупы: на ней не должно быть трещин, отверстий, сколов, следов порчи и плесени. Ядра плодов не должны обладать прогорклым запахом и вкусом.Помимо этого, на поверхности ядра ореха могут быть обнаружены сальмонеллы, разнообразные вирусы, такие, как гепатит А, плесневые грибы, листерии, эшерихии, которые невозможно идентифицировать, опираясь только на внешний вид, запах, вкус или текстуру. Именно поэтому важно не пренебрегать домашней обработкой продукта:Также, врач подчеркнула, что кедровые орехи лучше приобретать в вакуумной упаковке, так как они отличаются высокой скоростью порчи и прогоркают.Если же приобретенные орехи находятся в скорлупе, их необходимо перебрать и выбросить поврежденные и слишком легкие. При этом, до и после работы важно вымыть руки с мылом. Далее орехи следует сполоснуть, тщательно просушить и употребить в пищу как можно быстрее.