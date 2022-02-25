Специалисты назвали признак диабета, который проявляется в руках

«Эта сложная сеть нервов помогает двигать плечами, руками и кистями. Она также посылает сенсорную информацию», - отмечают эксперты Кливлендской клиники.

Диабет — одно из самых распространенных хронических заболеваний в мире. При этом солидная часть его обладателей даже не знает о своем диагнозе. Чем дольше не ставится соответствующий диагноз, тем выше риск столкнуться с дополнительными разрушениями организма.Эксперты отмечают, что для более быстрой постановки диагноза важно знать симптомы, которые могут быть нетипичными для заболевания. Одним из таких может быть синдром запястного канала. Синдром запястного канала (СЗК) — это заболевание нервов, вызывающее прогрессирующую боль в запястье. Он влияет на срединный нерв.Хотя исследователи начали изучать взаимосвязь между синдромом запястного канала и диабетом, основная причина этого состояния остается неизвестной. Ученые считают, что при диабете высокий уровень глюкозы в крови приводит к гликозилированию сухожилий, из которых состоит запястный канал. Это означает, что сухожилия воспаляются, а избыток сахара образует «биологический суперклей», который снижает способность сухожилия свободно двигаться.Хотя наличие синдрома запястного канала не может привести к диабету, его присутствие увеличивает риск диагностики диабета в дальнейшем. Синдром запястного канала — наиболее распространенная периферическая нейропатия. До 6 % населения стакивается с ней. При этом ученые добавляют, что общий риск развития СЗК у пациентов с диабетом составляет около 85 %. Эксперты из South Island Orthopedics говорят, что СЗК, по сути, может быть предиктором диабета.Ранее MedikForum рассказывал, как определить риск болезни Альцгеймера по глазам